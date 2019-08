Paola Perego finisce in ospedale, brutto incidente per la conduttrice – Foto

Paola Perego è inarrestabile da sempre, sia nel privato che nel lavoro: stavolta, però, un infortunio gliel’ha fatta vedere brutta. Ecco cos’è successo

Tutti conosciamo Paola Perego e il suo amore incontrastato per i bambini: specialmente da quando ha avuto il suo piccolo, la conduttrice se lo sta godendo sempre di più, non risparmiandosi neppure un momento per riempire di coccole il suo amato figlioletto. Eppure, di recente è stata vittima di un incidente domestico, che ha anche fatto molto preoccupare i suoi fan su Instagram.

Paola Perego vittima di un incidente domestico

La conduttrice di “Non disturbare” (il programma di interviste in una camera d’hotel che ha riscontrato particolare apprezzamento negli ultimi tempi), Paola Perego, ha pubblicato sul suo Instagram una foto esplicativa del suo stato attuale. Nello scatto emblematico si nota la sua mano totalmente avvolta da un’ampia fasciatura nella quale si vede un tutore rigido al pollice.

L’istantanea ritrae la Perego anche distesa in un letto, mentre scrive:

“Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa..mi basta entrarci ed ecco l’incidente..”.

I fans, particolarmente affezionati alla conduttrice grazie al suo essere sempre spigliata e amabile, si sono preoccupati subito dopo aver visto la foto, chiedendo spiegazione in direct su Instagram e tra i commenti.

La Perego porterebbe una fascia da distorsione

La conduttrice non ha immediatamente spiegato, tuttavia, come sia avvenuto questo incidente e quale sia stata la dinamica dei fatti, ma, stando alle parole della donna, l’infortunio sarebbe avvenuto nella cucina della casa vacanze dove si trova.

Eppure, alcuni fan hanno notato che quel particolare tipo di fasciatura potrebbe indicare una distorsione. Paola ha inoltre fatto sapere che sarà costretta ad indossare il tutore per qualche settimana prima della guarigione, per facilitare anche il suo effetto sull’infortunio. Insomma, la Perego sembra davvero essere una donna e una professionista inarrestabile!