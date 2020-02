Chi è Paola Liguori, l’attrice italiana anni ’80, madre dell’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne Teresanna Pugliese e dei suoi tre fratelli

Scopriamo tutti i segreti Paola Liguori, dal successo al cinema fino ad arrivare alla sua vita privata assieme ai quattro figli e all’attuale compagno Giovanni, con cui si è costruita una vita.

Chi è Paola Liguori

La Liguori è nota nel mondo dello spettacolo per essere stata un’attrice partenopea, in grado di riscuotere grande successo nel cinema italiano degli anni Ottanta.

La donna è stata protagonista, in particolare, come La Diva nel film “Intervista” di Federico Fellini, girato nel 1987. L’anno successivo viene chiamata per sostenere i provini per il film “Mia moglie è una bestia” con Massimo Boldi, dove la donna avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Huc.

La Liguori, tuttavia, non convinse i registi e fu sostituita da Eva Grimaldi.

Il rapporto con la figlia

Paola Liguori non è nota soltanto per essere un’attrice anni ’80, ma anche la madre di Teresanna Pugliese, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Francesco Monte.

In passato, era stata proprio la Pugliese a svelare alcuni dettagli sul rapporto con la madre e sulla loro vita privata. Ai microfoni di Pomeriggio5, da Barbara d’Urso, aveva raccontato di aver dovuto lasciare la sua casa assieme alla madre e ai suoi tre fratelli, trasferendosi in un convento di Napoli.

Secondo Teresanna, la madre si sarebbe innamora di una persona sbagliata, con la quale avrebbe fatto addirittura 4 figli, tra cui proprio l’influencer.

Leggi anche: Chi sono il marito e il figlio di Teresanna Pugliese?

Sempre a detta della figlia, però, la madre a un certo punto si sarebbe resa conto dell’errore e avrebbe deciso di andare avanti con la sua vita. Nel presente, infatti, sembra proprio che Paola Liguori abbia ritrovato l’amore nel suo compagno Giovanni, con cui ha costruito una nuova vita dopo l’addio all’ex marito e padre di Teresanna.