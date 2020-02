Chi è Teresanna Pugliese, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, candidata all’ingresso al Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Teresanna Pugliese, l’ex di Uomini e Donne che potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Chi è Teresanna Pugliese

Nasce a Napoli il 25 luglio del 1987, sotto il segno zodiacale del Leone.

Diventa nota nel mondo dello spettacolo quando partecipa ad alcune edizioni di Uomini e Donne, prima nel 2009, nelle vesti di corteggiatrice rispondendo di no al tronista Samuele Nardi, che l’aveva scelta, poi come tronista, scegliendo Antonio Passarelli.

La Pugliese torna una terza volta a Uomini e Donne, per corteggiare il tronista Francesco Monte, pentitasi di non averlo scelto al posto di Antonio Passarelli. I due escono insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo le esperienze a Uomini e Donne, la donna rimane in tv venendo spesso ospitata nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, per commentare assieme ad altri ospiti vicende di cronaca rosa.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 di lunedì, 17 febbraio 2020, si scoprirà se Teresanna avrà la possibilità di unirsi al gruppo dei concorrenti del reality show di Canale 5.

Chi sono il marito e il figlio?

Per quanto riguarda la vita privata di Teresanna, e in particolare quella sentimentale, il pubblico è a conoscenza dei vari flirt della donna.

Primo fra tutti quello con Samuele Nardi, il tronista che l’aveva scelta e al quale la donna aveva risposto di no; poi quello con Antonio Passarelli, durato soltanto qualche mese nel corso dell’estate, prima che Teresanna non decidesse di scendere di nuovo le scale del dating show di Maria De Filippi, per riprendersi Francesco Monte.

Dopo l’esperienza di Uomini e Donne, la Pugliese vive una relazione proprio con l’ex tronista, che tuttavia arriva al capolinea dopo poco. Dopo essersi lasciati, la donna trova l’amore lontano dalle telecamere, grazie all’imprenditore Giovanni Gentile.

La coppia ha oggi un figlio, Francesco Gentile, nato nel 2015, mentre si è sposata nel 2017.