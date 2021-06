Paola Caruso è una bomba sexy, il suo corpo mozzafiato fa impazzire il web.

La showgirl ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo ultimo scatto, si è mostrata completamente senza veli, vediamolo.

Paola Caruso, è sempre più sexy

Tutti ricordiamo la bellissima Paola nei panni della Bonas di Avanti un Altro.

Il suo corpo e la sua risata contagiosa hanno conquistato il pubblico di Paolo Bonolis e ad oggi è una delle showgirl più amate di sempre.

Ora la vediamo spesso nei salotti di Barbara D’Urso e sui social.

Sul suo profilo Instagram incanta sempre i suoi 852 mila follower che la seguono ogni giorno nella sua quotidianità.

Paola pubblica spesso degli scatti sensazionali con primi piani e pose dove sfoggia il suo corpo super sexy, anche con il suo attuale fidanzato Dario Socci, un noto pugile.

I suoi seguaci chiedono spesso se il suo ragazzo sia geloso delle foto bollenti che pubblica di frequente sui social, ma lei risponde sempre che è lui a scattare le immagini e non è affatto geloso.

La Caruso è una modella e fa parte del suo lavoro mostrare il suo corpo mozzafiato.

Attualmente i due si sono presi una pausa dalla loro vita frenetica e si stanno godendo dei giorni di totale relax in montagna

Alloggiano in uno chalet super lussuoso in Trentino-Alto Adige, con un panorama fantastico e di certo non perdono l’occasione di scattare delle foto ultra sensuali dove mostra la sua disarmante bellezza.

Paola Caruso, completamente nuda – FOTO

La Caruso si è mostrata proprio come una dea e molti hanno apprezzato il suo fisico statuario che la fa sembrare quasi la Venere di Botticelli.

Nello scatto Paola è completamente senza veli, durante una calda sauna.

Nell’immagine possiamo vedere lei con i suoi lunghi capelli biondi sciolti e cerca di coprire il suo prosperoso seno con una mano, senza riuscirci del tutto.

Il lato A è esplosivo e lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Non sono mancati i commenti del tipo “Le cose belle è bene che si mostrino”, “Meravigliosa creatura”, “Fai bene Paola te lo puoi permettere, brutta cosa l’invidia”.

Ma come tutti i personaggi famosi, Paola ha anche degli haters, infatti alcuni l’hanno criticata per le sue continue foto bollenti che pubblica.

La modella però va avanti a testa alta e non ascolta di certo i commenti offensivi.

Il suo corpo esplosivo è stupendo e con questa foto ha davvero colpito tutti, la sua vacanza continua e di certo non si rovinerà per i soliti leoni da tastiera.

