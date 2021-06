Aurora Ramazzotti, la confessione a luci rosse spiazza tutti: cosa ha detto.

Poco fa la figlia di Michelle Hunziker ha spifferato un dettaglio molto piccante che riguarda proprio la sua intimità, scopriamo cosa ha rivelato.

Il regalo per Aurora Ramazzotti

La ragazza è davvero molto seguita sui social e non perde mai l’occasione per far divertire i suoi follower attraverso la sua fantastica ironia.

Il suo modo di fare così sincero e a volte goffo ha conquistato tutti.

Tempo fa, nel suo appartamento milanese, dove convive con il suo Goffredo Cerza, si è divertita ad aprire dei pacchi in regalo insieme ai suoi fan.

Milioni di follower rimangono incantati dalle sue stories Instagram.

Ma ad attirare l’attenzione fu un pacco particolare, che conteneva un sex toys in regalo per lei.

La reazione inaspettata e sorpresa di Aurora ha fatto divertire moltissimo il suo pubblico.

Puntando sull’ironia disse:

“Lo faccio vedere? Sicuri…? Non è che poi si scandalizzano…? Va bene, siete pronti? Lelo, marca spagnola, ci manda questo!”

Tenendo tra le mani il giocattolo erotico ha rivelato che le sembra all’avanguardia, in modo molto ironico.

Non è finita qui, perché proprio pochi minuti fa, è tornata a parlare dell’argomento, scopriamo cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti, i suoi sex toys

Poco fa Aurora Ramazzotti ha deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei suoi fan, soprattutto ad una in particolare:

“Hai mai usato sex toys insieme al tuo ragazzo? Se sì, quali?”

La figlia di Michelle Hunziker ha risposto, con tono sempre molto scherzoso, dicendo:

“Che? No no no guarda non so veramente di cosa tu stia parlando”

Durante questa battuta ha girato l’inquadratura del telefono, mostrando a tutti i suoi sei sex toys di vari colori.

Aurora Ramazzotti è amata appunto per questo suo modo di fare, politicamente scorretto.

Spesso tratta argomenti tabù, parlandone sempre con estrema eleganza e ironia.

