Paola Caruso, il perizoma sottile rischia di far vedere più del dovuto:...

Stavolta Paola Caruso ha davvero esagerato: i suoi ultimi quattro scatti con lato B in primo piano sono da infarto. – FOTO

La nota showgirl si trova vacanza, per questo non perde mai l’occasione per sfoggiare il suo meraviglioso corpo.

L’estate di Paola Caruso

Come tantissimi vip, anche Paola Caruso si è presa una pausa dalla sua vita frenetica per andare un po’ di giorni in vacanza e godere di queste bellissime giornate di sole.

Ha scelto di rilassarsi nelle meravigliose spiagge della Puglia, precisamente a Gallipoli.

Quasi ogni giorno, la showgirl, incanta i suoi 852 mila follower su Instagram, con delle foto da favola.

L’ex Bonas di Avanti un altro non perde mai l’occasione per stuzzicare i suoi seguaci con scatti piccanti dove la ritraggono seducente e meravigliosa.

Ma stavolta ha davvero esagerato, scopriamo perché.

Paola Caruso, è una bomba sexy – FOTO

Poco fa la bellissima Paola ha condiviso una serie di scatti di spalle, dove davanti a lei c’è un fantastico mare cristallino.

Un panorama a dir poco mozzafiato, ma l’attenzione dei fan non è andata sul mare bensì sul suo perfetto e abbronzato lato b.

Con le sue curve mozzafiato e la sua sensualità riesce ad ammaliare sempre il web.

Impossibile che passi inosservata agli occhi dei suoi tantissimi follower.

Soprattutto quando in primo piano c’è il suo fondoschiena da urlo.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha sfoggiato un costume intero blu, con un perizoma davvero molto sottile che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Uno scatto super provocante che ha scatenato i suoi seguaci, infatti non sono mancati i commenti del tipo “Il tuo lato B è uno spettacolo”, “Una delle sette meraviglie”, “Una vista spettacolare.”

Anche se andando ad aprire i commenti, non sono stati tutti quanti carini con lei.

In molti l’hanno criticata per le foto troppo osé, ma Paola non ascolta le cattiverie degli haters e continuerà sempre a sfoggiare il suo incantevole corpo.

