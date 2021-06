Lo scatto super provocante, allarma i fan: Diletta Leotta rischia di fare un incidente a luci rosse. – FOTO

La giornalista sportiva in costume lascia ogni volta i suoi follower a bocca aperta, vediamo il suo ultimo post davvero sexy.

Diletta Leotta in Turchia insieme a Can Yaman

Nonostante i continui pettegolezzi, la coppia del momento continua a far parlare di loro.

Can e Diletta non passano mai inosservati, per questo sono sempre al centro del gossip.

Da tempo si vocifera, che i due si siano inventati questa love story solamente per aumentare la visibilità.

Ma già da qualche giorno, la sexy giornalista sportiva ha preso un volo per Istanbul per raggiungere la famiglia del suo fidanzato.

Infatti Diletta ha addirittura conosciuto i genitori dell’attore turco.

La suocera della Leotta è rimasta piacevolmente colpita dalla stupenda nuora, tanto da condividere una foto sui social insieme alla coppia, scrivendo:

“Mia figlia e mio figlio”.

Insomma, sembra che le presentazioni in famiglia siano andate molto bene.

Il rapporto tra Diletta e la famiglia di Can è davvero speciale e l’hanno accolta a braccia aperte.

I due stanno vivendo una vera favola d’amore e i fan non possono che rimanere super contenti e sorpresi.

Diletta Leotta in bikini è una bomba sexy! – FOTO

Pochi minuti fa, la meravigliosa e famosa giornalista e conduttrice sportiva ha postato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La ragazza si è mostrata in barca, mentre sorseggia un drink.

Dietro di lei c’è un bellissimo mare blu e una gigante bandiera della Turchia.

Inutile dire che l’attenzione non è andato sul panorama dietro di lei, bensì sul suo corpo stupendo.

Diletta ha sfoggiato un micro costume rosa, in particolare la parte sopra è chiusa con un nodo che sembra non essere legato alla perfezione, anzi sembra che da un momento all’altro si possa sciogliere.

La sua bellezza spiazza ogni volta, il prosperoso décolleté è davvero uno spettacolo.

Non sono mancati i commenti del tipo “Sei illegale”, “Mamma mia che bellezza”, “Stavolta scatta uno zoom epico”.

Il post in meno di un’ora ha raggiunto più di 200 mila mi piace, un successo davvero travolgente.

Leggi anche –> Arisa esce dalla piscina, ma con il costume bianco si vede tutto: “Che bombe” – Foto