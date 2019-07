Paola Barale ‘Non ho avuto figli perché…’: il triste motivo e l’intervista a Non disturbare

Paola Barale torna di nuovo in TV, la bellissima showgirl degli anni ’90, si racconta al programma di Paola Perego “Non disturbare”

Paola Barale è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Il suo esordio è iniziato negli anni ’90, dove ha ricevuto un enorme successo. La bella Paola infatti, ha incartato tutti con la sua bellezza e la sua straordinaria somiglianza a Madonna.

La Barale dopo anni lontana dalla televisione, ha deciso di ritornare e farlo proprio nel programma di Paola Perego “Non disturbare”

Paola Barale vita privata

Paola Barale dopo molti anni lontano dalla televisione, ha deciso di ritornare ad uno dei programmi televisivi nato da poco e condotto da Paola Perego su Rai 1. Nell'ultima puntata del programma, Paola Perego, ha intervistato la bellissima Paola Barale, partendo dalla sua vita privata, sentimentale ed infine quella professionale.

La bella Barale ha infatti raccontato della storia d’amore più importante della sua vita, ovvero quella con Raz Degan. Il bellissimo modello, ha infatti messo fine alla relazione con Paola, lasciando l’amaro in bocca alla showgirl.

Paola Barale i figli mai avuti

Paola Barale come ha raccontato anche a Domenica In, ha vissuto anni bellissimi con Raz Degan. La donna ha sempre affermato che Raz è stato l’uomo più importante della sua vita, nonostante oggi i due non stanno più insieme. La fine della loro relazione però è costata cara alla bella Paola che si è ritrovata di punto in bianco da sola.

Come ha sempre raccontato a Domenica In, la showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo con la bravissima Mara Venier. Oltre a parlare del rapporto con il suo ex compagno Raz Degan, ha infatti parlato della scelta di non avere figli: