Paola Barale la verità sul suo essere lesbica ‘Non amo distinguere’: la confessione da Diaco

Paola Barale intervistata da Diaco commenta le insistenti voci su di lei, il rapporto con gli uomini e la verità sul suo passato

La bella Paola Barale ospite ad Io e Te svela in una commovente intervista a Pierluigi Diaco la sua verità sul rapporto con gli uomini e si racconta senza filtri commentando anche le ultime voci su di lei.

Paola Barale tra amore e carriera

La bella showgirl Paola Barale non ama il gossip né tantomeno rivelare la sua vita privata che però ugualmente è da molti anni sotto i riflettori.

I suoi due grandi amori, con Gianni Sperti sposato nel 1998 con il quale ha vissuto un divorzio molto sofferto dopo il quale ha conosciuto ed amato il modello israeliano Raz Degan.

La bellissima storia tra i due ha fatto sognare tanti fan anche per un possibile ritorno dati che sia Paola che Raz non hanno mai nascosto di volersi ancor molto bene nonostante la rottura ma le voci paiono smentite anche dai nuovi flirt di entrambi.

Riguardo la carriera nello spettacolo Paola ha sempre dichiarato che è iniziata quasi per caso e la sua grande somiglianza con Madonna ha aiutato molto.

Anche nell’ultima puntata di Io e Te ha rivelato:

“Io non volevo fare questo mestiere, io volevo fare l’insegnate di educazione fisica infatti ho fatto l’Isef che poi non ho mai finito perché è arrivata questa occasione che mi dava la libertà”

Il suo rapporto con gli uomini e le voci su di lei

Paola spiega infatti nello studio con Pierluigi Diaco che la sua famiglia ed i valori “veri” come l’amore e la voglia di stare insieme sono stati la sua vera forza.

Proprio nel programma di Rai1 la Barale si lascia andare a confessioni molto private sul suo rapporto con gli uomini e con le notizie di gossip che l’hanno investita ultimamente come riporta anche il Corriere.it.

“Sono molto delusa e la cosa che mi spiace è che ho perso tutta la mia parte più romantica”.

Il giornalista Diaco le chiede cosa pensa a riguardo delle voci di alcune sue presunte scelte sessuali e la Barale sentenzia con molta serenità:

“Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra.”

E poi chiarisce in merito ai gossip:

“Ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”

Paola conclude ribadendo che pur essendo una donna del mondo dello spettacolo non ama che si parli del suo privato, essendo per natura molto riservata e non esibizionista.