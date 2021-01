Una come lei buca lo schermo: Paola Barale ha dimostrato più volte di avere stoffa eppure ormai non la si vede più in Tv, ecco perché.

La bella ex di Raz Degan ormai è quasi sparita dalle TV. Paola Barale, in realtà, nonostante il grande talento è stata un po’ penalizzata dalle scelte delle varie aziende: ecco cosa fa oggi.



Paola con il suo stile e la sua schiettezza è riuscita a farsi strada sul piccolo schermo diventando un’icona tra la fine degli anni 90 e inizi 2000 ma poi qualcosa è cambiato.

Paola Barale dalla fama al dimenticatoio

L’ex showgirl, attrice e conduttrice italiana inizialmente non aveva intenzione di sfondare nel campo dello spettacolo. Il suo sogno era quello di diventare un insegnate di ginnastica, la materia nella quale si diplomò.

Ma la somiglianza incredibile con Madonna, la nota cantante americana, la portò quasi naturalmente ad intraprendere la carriera televisiva prima in un programma di Antonio Ricci e poi come valletta accanto a niente meno che Mike Bongiorno.

La sua fama, da lì a poco, divenne nazionale. Tante le ospitate anche a Domenica in, ai tempi in cui conduceva Lorella Cuccarini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial)



Anche la sua vita privata, ovviamente, diventò motivo di interesse pubblico. Il matrimonio con Gianni Sperti prima e la storia con Raz Degan poi, finivano spesso per far chiacchierare le riviste di gossip nostrane.

Paola che fine ha fatto?

La bella Barale, di tanto in tanto, appare in televisione in qualche programma ma mai con un suo show come meriterebbe. In molti si chiedono cosa faccia oggi la bella Barale. Con un profilo instagram che conta 588 mila follower, Paola continua a far parlare di sé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial)



È proprio sui social che la ex valletta condivide i suoi progetti lavorativi ma anche alcuni momenti di vita privata.

In realtà, Paola lavora ancora in TV ma in reti meno note: collabora con TV8 canale che vanta buoni share. Infatti qualcuno l’avrà vista in Guess My Age, uno dei programmi di punta del programma condotto dall’amato Enrico Papi.