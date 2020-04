Paola Barale dure parole contro Raz Degan e Gianni Sperti: il motivo della fine dell’amore

Paola Barale si scaglia di nuovo contro i suoi ex fidanzati, Gianni Sperti e Raz Degan: ecco cosa ha raccontato di sconveniente l’ex showgirl

La bellissima showgirl più amate degli anni ’90, Paola Barale è tornata di nuovo a parlare dei suoi ex Gianni Sperti e Raz De Ganni. Entrambi infatti ha nella vita della bellissima showgirl sono state delle figure molto importanti ma che le hanno lasciato grandi ferite.

Paola Barale contro i suoi ex

Paolo Barale è tornata di nuovo a parlare della storia d’amore che ha avuto con i suoi ex fidanzati Gianni Sperti e Raz Degan. Entrambi infatti sono state delle persone molto importanti. Paola e Gianni infatti sono stati sposati per circa 4 anni, l’ex ballerino e l’attuale opinionista di Uomini e Donne infatti ha avuto una relazione molto lunga, finita però proprio per alcune cose che Paola non ha potuto sopportare. Infatti dopo solo pochi anni si sono lasciati. Ma non è stato da meno la relazione con Raz che invece come ha sempre raccontato Paola, ha influenzato in maniera negativa la sua vita.

La showgirl contro i suoi ex

La ex showgirl ha sempre raccontato che inizialmente il rapporto con Gianni è stato molto bello fin dall’inizio:

“Io e Gianni ballavamo insieme a Buona Domenica e, ballando ballando, siamo arrivati all’altare. Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono“

Ha raccontato a Cairo Editore, sottolineando che in Gianni Sperti non è mai stato il capo famiglia, rimarcando che in tutti quegli anni i matrimonio non ha mai sentito l’esigenza di diventare mamma perché presa dai troppi impegni lavorativi.

La stessa cosa è successa anche con Raz De Gan con cui è stata circa 13 anni. Un rapporto malato che le ha inflitto tantissimo dolore ma che tiene a precisare che ha dovuto prendere lei la decisione di lasciarlo dopo tanti anni:

“.. Permettere di andare via a una persona che si ama moltissimo è molto difficile, ma se oltre ad amarla la rispetti e ti rispetti, credo che sia un atto di grande maturità. Se avessi dato retta alla ragione, quella storia non sarebbe nemmeno dovuto iniziare..”

ha concluso l’ex showgirl.