Paola Barale, chi è il nuovo fidanzato: vita privata, ex fidanzati e carriera

Chi è Paola Barale, la nota conduttrice Mediaset, diventata nota soprattutto grazie alla sua incredibile somiglianza con la celebre pop star Madonna.

Scopriamo tutti i segreti di Paola Barale, dagli inizi della carriera fino alla sua vita privata, segnata dal flirt in corso con il suo osteopata.

Chi è Paola Barale

Paola nasce a Fossano, il 28 aprile del 1967, sotto il segno zodiacale del Toro. Diventa nota al grande pubblico quando nel 1996 firma un contratto per cinque anni con Mediaset per condurre, al fianco di Maurizio Costanzo, Buona Domenica.

Nel 1999 vince poi un telegatto come personaggio televisivo femminile dell’anno.

Nel corso degli anni della sua gioventù, più volte le è stato detto di sembrare la sosia di Madonna, con riferimento al look del periodo True Blue. Anche grazie a questa sua caratteristica naturale e alla cura per il dettaglio è entrata nel cuore dei suoi fan italiani.

Nel 2020, dopo anni di assenza dalle scene, torna in televisione ospite di alcuni programmi televisivi, dove parlare dei suoi nuovi progetti lavorativi e della sua vita privata.

Ex fidanzato e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola è stata fidanzata, dal 1991 al 1995 con l’attore Marco Bellavia. In seguito si è sposata con il ballerino e opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, in un matrimonio durato dal 1998 al 2002.

Dopo la fine della relazione con Gianni Sperti, Paola si è innamorata del modello israeliano Raz Degan con cui ha condiviso ben 13 anni. Nel 2015 è tornata single e in un’intervista del 2018 ha dichiarato di non credere più nell’amore.

Adesso, secondo alcuni rumors, la donna sarebbe fidanzata con Alessandro Carollo, noto osteopata operativo tra Roma e Milano. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, tra i due vi sarebbe un flirt, che per la conduttrice e icona è il primo dopo la fine della storia con Raz Degan.