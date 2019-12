La bellissima Paola Barale sui social è molto riservata. Di tanto in tanto però, in alcune foto, si scorgono parti del suo appartamente urban chic

La bellissima Paola Barale è una delle donne degli anni ’90 più amate di sempre.La sua prima apparizione la fece nominare come la sosia ufficile di Madonna.

Paola Barale la stupenda casa a Milano

La bella showgirl Paola Barale è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate e desiderate di sempre. All’inizio della sua carriera infatti è stata nominata sosia ufficiale di Madonna per diventare poco dopo la subrette più bella del programma La Ruota della fortuna.

La sua vita privata però non è mai stata motivo di gossip,fino a qualche anno fa, che invece, a causa della burrascosa relazione con Raz Degan, è finita sui giornali.

Ma Razz non è la sua unica passione, a quanto pare Paola è una fan sfegatata dei viaggi.La showgirl infatti ha sempre con se una valigia per spostarsi in ogni parte del mondo, mentre quando si trova in Italia, rimane nella sua bellissima abitazione. Eppure nessuno ha mai visto la casa della soubrette scopriamo insieme com’è fatta.

Paola, la casa a Milano

La casa della sosia di Madonna,Paola Barale si trova in una delle zone più belle di Milano,parliamo appunto di Porta Garibaldi. Il suo appartamento è composto infatti da un enorme vetrata che separa la sala pranzo regalando una vista eccezionale.

Paola ama ilcolore bianco, pare infatti che le sue pareti siano di un bianco donando una bella luce all’appartamento. La bellezza del suo appartamento lo si evince anche da alcune foto pubblicate sui social che spesso e volentieri la showgirl pubblica sui social.

Insomma Paola non ha proprio da lamentarsi con una casa cosi bella e luminosa.