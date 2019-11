Pancia piatta: i 5 segreti che ti permetteranno di avere una silhouette perfetta!

Sogni una pancia piatta e perfetta? Ecco 5 trucchi da attuare.

Una pancia piatta sempre? È il desiderio di ognuno di noi, che sia estate o inverno. Ci sono, però, dei trucchetti che si possono attuare per avere un ventre da invidia.

Elimina il sale

Quando si tratta di gonfiore, il sale è fondamentalmente il diavolo. Troppo provoca ritenzione di liquidi che può farti sentire pigro e gonfio.

Oltre a lasciare il porta sale sul tavolo ai pasti, controlla gli schemi nutrizionali sugli alimenti confezionati per assicurarti che non entri nella tua dieta attraverso i tuoi snack preferiti.

L’obiettivo dietetico suggerito è di 1600 mg al giorno: una tazza di zuppa in scatola può contenere oltre la metà di tale quantità. Bisogna anche bere per eliminare il sale in circolo.

Prova il tè allo zenzero

Classificato come il primo modo per ridurre il gonfiore, questa spezia contiene un enzima chiamato zingibain che aiuta a digerire le proteine.

Per ottenere il massimo da questo rimedio anti-gonfiore, grattugia un pezzo fresco di zenzero in una tazza e aggiungere acqua calda e miele a piacere. Puoi anche aggiungerlo direttamente al tuo cibo o provare lime e zenzero fresco per fare detox.

Usa probiotici

La ricerca suggerisce che uno squilibrio di batteri buoni e cattivi nell’intestino può causare gonfiore, quindi se la tua dieta è stata meno che ottimale ultimamente (o se hai appena completato un ciclo di antibiotici) un probiotico potrebbe aiutarti a risolvere le cose.

Si ritiene che alcuni ceppi siano più efficaci di altri nell’appiattire un tum gonfio, quindi consultare il proprio medico o un consulente sanitario di fiducia prima di effettuare un acquisto.

Ananas e papaya

Considerando che l’ananas e la papaia contengono entrambi enzimi che aiutano a scomporre le proteine ​​nello stomaco (a la zenzero), non sorprende che siano i metodi migliori per sfonfiarsi in fretta.

Mettile in un frullatore con una spruzzata di acqua di cocco fermentata e avrai un delizioso spuntino tropicale che è anche dosato con batteri buoni.

Fa un bagno

I sali di Epsom sono magici per prevenire (e trattare) muscoli doloranti, ma sono anche fondamentali per eliminare il gonfiore in 24 ore.

(Chiedi ai Kardashian: fanno il bagno prima di grandi eventi) Si pensa che i sali funzionino estraendo il liquido in eccesso dal tuo corpo, lasciandoti più magro.