Pamela Prati, i disegni della ‘figlia’ Rebecca? Ecco a chi li hanno rubati

Pamela Prati torna di nuovo sotto accusa, la showgirl del Bagaglino, emerge un particolare agghiacciante sul disegno della presunta figlia Rebecca

Pamela Prati torna di nuovo a far parlare di lei. Dopo la messa in scena messa dalla showgirl e dalle sue manager, dove ha visto per mesi protagonista di molte trasmissioni televisive, oggi è di nuovo sotto accusa.

La donna infatti dopo aver inscenato una storia d’amore con un certo Marco Caltagirone e un finto matrimonio con annesso adozione di due bambini, oggi è sotto accusa. La donna infatti, insieme alle due manager, hanno inventato una storia d’amore tra Pamela Prati e Marco Caltagirone per ricevere ormai il successo perduto da anni dalla showgirl.

Pamela Pprati e il disegno rubato

Secondo quanto riportato dalla trasmissione della bravissima Barbara D’Urso a Domenica Live lo scorso dicembre, il disegno attribuito alla presunta figlia in affido di Pamela, sarebbe stato rubato. La piccola Rebecca in realtà non sarebbe mai esistita.

Il disegno secondo alcune indagini sarebbe stato rubato ad una donna tedesca, che molti mesi prima aveva pubblicato sul suo profilo social il disegno della sua bambina. Il disegno è stato recapitato direttamente in redazione, da parte di una delle due manager, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. Il piccolo schizzo avrebbe ritratto, secondo quanto riportato da Pamela, lei in veste di ballerina, ma in realtà il disegno apparteneva ad un ‘altra persona.

Pare infatti che seguendo l’Hastag #DrawingMummy, si è risaliti direttamente alla donna che ha pubblicato il disegno. La donna in questione è Verena Jasmine, che ovviamente non ha nulla a che vedere con il Prati-Gate. La donna dopo l’inquietante scoperta, è stata messa a conoscenza di tutti i fatti.

La reazione della donna

La signora a cui è stato rubato il disegno da Instagram, è stata come giusto, avvertita e informata dell’accaduto. Pare infatti che ad avvertirla del misfatto è stato proprio un utente che ha commentato sotto la foto del disegno:

: “Lo sai che questo disegno, qui in Italia, è finito nel gossip perché una showgirl ha finto di avere un partner e due figli, e hanno rubato questo disegno mostrandolo in televisione come prova dell’esistenza dei figli?”. “Stai scherzando?” “È assurdo! Non ci posso credere”.

Una storia che ha dell’inverosimile, ma che oggi ci auguriamo che le dirette interessate che hanno inventato tutto questo, siano punite a dovere.