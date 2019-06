Pamela Prati, ‘Ricatti e minacce ad un ex di Uomini e donne’: lo sfogo sui social

Pamela Prati, ‘Ricatti e minacce ad un ex di Uomini e donne’:...

Il caso di Pamela Prati, Perricciolo e Michelazzo si infittisce. Vengono alla luce terribili retroscena dietro gli account fake. Adesso parla un ex di U&D

Continua a far parlare di sé, in un modo o nell’altro, Pamela Prati e il suo fittizio matrimonio. Gianluca Tornese è un volto noto di Uomini e Donne e pare proprio che ora abbia qualcosa a che fare con la truffa Caltagirone.

Pare proprio che le frottole di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo non si siano fermate qui e che, anzi, spuntino nuovi testimoni a loro sfavore come funghi.

In questi anni di attività la Aicos Menagement di Eliana Michelazzo ha collaborato a stretto contatto con vari volti televisivi e non, fra cui molti ex corteggiatori di Uomini e Donne.

Caso Pamela Prati, Gianluca Tornese parla

Tra loro figura anche Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Valentina Dallari che era tornato, in seguito, a corteggiare una tra Nilufar Addati e Sara Affifella.

Gianluca, proprio come il suo amico (anche ex corteggiatore) Emanuele Trimarchi, ha deciso di rivelare alcuni dettagli sul, rapporto di lavoro che intercorreva con Pamela Perricciolo e se quest’ultimo ha raccontato ricatti e minacce, Tornese si è limitato a pubblicare una vecchia chat fra lui e Donna Pamela datata febbraio 2016.

Nei messaggi che Pamela Perricciolo gli ha inviato ce n’è anche uno allarmante in cui parla del marito di Eliana Michelazzo, il noto magistrato antimafia Simone Coppi.

Tra Simone Coppi e la verità di Gianluca Tornese

Proprio qualche giorno fa, ricordiamo che l’uomo le cui sembianze sono state spacciate per appartenenti a Simone Coppi, è stato ospite a ‘Live-Non è la D’ Urso‘ dopo aver denunciato alle autorità questo vero e proprio furto di identità.

Comunque, a cosa si riferiva il messaggio non è dato saperlo , ma Gianluca Tornese ha così commentato:

“E se parlassi io? Che ridicole!”.

Nessuno è portato a credere che le accuse di Gianluca siano fasulle o inventate solo al fine di tornare sul palco televisivo che l’ha visto nascere agli occhi del gossip, ma sicuramente arrivano un po’ troppo in ritardo.

Che sia solo un modo per tornare in una delle trasmissioni più seguite del momento?