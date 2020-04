‘Pago mi ha dato un pugno’ Serena Enardu, il gesto violento nella notte: il racconto spiazzante su instagram

Serena Enardu lascia senza parole i fan con il suo incidente avvenuto nella notte: ‘Mi ha dato un pugno’. Sibillina la giustificazione di Pago

Quella di Serena Enardu e Pago è una delle coppie che ha fatto sognare di più i telespettatori durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La coppia sta attualmente vivendo la propria quarantena insieme in Sardegna, con un profondo rammarico da parte di lui, di non poter abbracciare momentaneamente il suo bambino, il piccolo Nicola di 10 anni che vive a Roma con la sua ex compagna Miriana Trevisan, al quale ha dedicato qualche giorno fa una lunga lettera.

Poche ore fa, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha pubblicato alcune Stories sui social in cui ha rivelato di un incidente tra lei e Pago durante la notte.

Lui le ha dato un ‘pugno’, poi la giustificazione del cantautore sardo. Scopriamo tutti i dettagli.

Serena Enardu: ‘Mi ha dato un pugno’

Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip Pago e Serena sono ritornati insieme con il progetto e la promessa di consolidare il loro amore tra qualche anno.

Poche ore fa, l’ex Tronista di Maria De Filippi ha condiviso alcune Stories sui social nelle quali rivela che nella notte Pago, le ha dato un bel ‘pugno in testa’.

L’affermazione che in un primo istante ha lasciato perplessi i fan, ha trovato poi chiarezza nelle parole di Pacifico Settembre. Che cosa è accaduto durante la notte?

Pago giustifica il ‘pugno’ a Serena Enardu

Il Cantautore sardo rivela ai suoi fan che è stato chiaramente un incidente del tutto involontario. Facendo sorridere gli utenti sui social ha rivelato che Serena Enardu ha l’abitudine di dormire ‘come un orsetto’ addosso a lui, e di conseguenza Pago avrebbe costantemente il suo ‘braccio sotto la sua testa’.

L’ex gieffino ha così spiegato che durante la note e dopo tante ore in quella posizione non proprio comoda, il suo braccio si è ‘addormentato’, così quando ha provato ad alzarlo, è caduto rovinosamente, ‘a peso morto’ sul volto della Enardu.

Un siparietto che ha fatto divertire i fan quello della coppia Sarda, che un giorno i fan sognano di vedere unita in matrimonio.