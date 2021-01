Paccheri cremosi al forno: come preparare questa squisita ricetta, facile e veloce

Non sai cosa preparare la domenica? Ecco la ricetta giusta per te: paccheri cremosi al forno. Ecco come prepararli.

La domenica, si sa, è il giorno che riunisce a tavola tutta la famiglia. Per questo, siamo sempre indecisi su cosa preparare e mettere in tavola.

Se i soliti piatti ti hanno un po’ stufato, non c’è problema: la cucina italiana è molto variegata, pertanto si può optare per una valida alternativa.

Tra queste, ci sono i paccheri cremosi al forno, facili da preparare e davvero squisiti, che faranno leccare i baffi alla tua famiglia. Scopriamo insieme come prepararli. Ecco la ricetta.

Paccheri cremosi al forno, la ricetta

Per prima cosa, muniamoci di tutti gli ingredienti che servono per preparare i paccheri cremosi al forno.

Ingredienti

400 g di paccheri

600 g di passata di pomodoro

400 g di carne tritata di vitello

sale q.b

pepe q.b

olio extravergine di oliva q.b

basilico q.b

500 g di mozzarella

150 g di parmigiano reggiano

un pò di cipolla

mezzo bicchiere di vino bianco

100 g di farina

100 g di burro

1 pizzico di noce moscata

1 l di latte

Una volta messi sul banco della cucina tutti i prodotti che ci servono, possiamo passare alla pratica.

Procedimento

Muniamoci di una pentola e riempiamola con acqua, salandola abbondantemente. Portiamo a bollore l’acqua e buttiamo la pasta.

Fatto ciò, prendiamo una pentola anti-aderente, dove passiamo a rosolare la cipolla con un figli di solo extravergine di oliva.

Qui aggiungiamo la carne tritata e sfumiamo il tutto con un po’ di vino bianco.

Una volta evaporato, aggiungiamo la passata di pomodoro, aggiungiamo sale e pepe e procediamo alla cottura per 10 minuti.

Prepariamo la crema di besciamella: versiamo in pentola il burro per farlo sciogliere. Aggiungiamoci la farina e il latte a piccole dosi, aggiungiamo il sale e la noce moscata. Facciamo sì che il tutto si addensi in 5 minuti.

Una volta addensata, misceliamo alla salsa insieme alla carne tritata e mescoliamo per bene. Scoliamo la pasta e versiamola nella pentola con il composto ottenuto. Amalgamiamo.

In una pirofila, versiamo una parte della pasta col sugo sulla base, per poi stendere uno strato di mozzarella – precedentemente tagliata a fette e parmigiano. Ricopriamo, poi, con altra pasta fino a riempire così la pirofila.

Inforniamo tutto a 180 gradi per circa 20 minuti. Sforniamo e serviamo a tavola. Buon appetito!