Mozzarella in carrozza al forno, versione light e appetitosa in 20 minuti

La mozzarella in carrozza al forno è una ricetta golosa ma light. Crosticina croccante e cuore filante avvolto nel prosciutto, facile e pronta in 20 minuti!

La mozzarella in carrozza al forno è una ricetta golosa, leggera, facile da fare e molto appetitosa.

Sarete rapiti dalla bontà della mozzarella in carrozza al forno e non sentirete la mancanza della versione originale (fritta)!

Due fette di pane racchiudono una fetta di prosciutto con all’interno della mozzarella. Sigillate sapientemente, passate nella farina, nell’uovo e nel pane grattato per poi essere cotte in forno per 20 minuti, facilissimo no?

Il risultato sarà strepitoso: cuore filante e crosticina croccante, non avete già l’acquolina?

Anche se siete a dieta concedetevi questa delizia senza sentirvi in colpa: grazie alla cottura in forno è molto più leggera e meno calorica di quella originale.

Mozzarella in carrozza al forno: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

200g mozzarella scolata

5 fette di prosciutto cotto non troppo spesse

2 uova

1 bicchiere di latte

10 fette di pan carrè

6 cucchiai di farina 00

sale e pepe q.b

olio evo q.b.

10 cucchiai di pane grattato per impanare

Preparazione

Sarà molto importante lasciar scolare la mozzarella 6-8 ore prima di usarla: tagliatela a fette e mettetela a scolare in frigorifero per tutta la notte, così il giorno seguente sarà perfettamente asciutta.

Preriscaldate il forno a 180° e foderate con della carta forno una placca da forno. Tagliate i bordi del pan carrè, vi servirà la fetta di sola mollica. Prendete 5 fette e al centro di ognuna mettete la mozzarella tagliata a fette bella asciutta e racchiusa nel prosciutto. Abbiate cura di mettere il ripieno all’interno dei bordi del pane in modo che in cottura non fuoriesca. Ora adagiate sopra anche le altre fette di pane come fossero 5 sandwich. In 3 ciotole mettete separatemente: la farina, le uova sbattute con il latte e nell’ultima del pane grattato. Immergete la mozzarelle in carrozza, una alla volta:

prima nella farina facendola attecchire bene su tutti i lati

facendola attecchire bene su tutti i lati poi tuffatele nell’ uovo e latte

infine passatele nel pan grattato e sigillatele con cura

Adagiatele sulla placca da forno foderata, versate un giro di olio evo su ognuna, un pizzo di sale e una macinata di pepe fresco. Infornate per 18-20 minuti a 180°, saranno pronte quando ben dorate!

Gustate calde con la mozzarella filante, buon appetito!

