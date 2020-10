Avellino: in ospedale anche la madre del 15enne ricoverato in terapia intensiva

La donna avrebbe iniziato a manifestare i sintomi del contagio nelle scorse ore. Il figlio è tuttora ricoverato in gravi condizioni al Covid Hospital di Avellino.

Contagiati anche il padre del ragazzo ed il fratello adolescente.

15enne ricoverato in terapia intensiva

Un contagio partito da un compagno di scuola: è così che un 15enne di Avellino sarebbe stato contagiato dal Covid-19. Il ragazzo è ricoverato da ieri nel reparto Covid Hospital del capoluogo, dopo essere stato colpito da una grave crisi respiratoria.

Il ragazzo, come tutti i componenti della sua famiglia, compresi i genitori, dopo il contagio accertato, sono stati posti in isolamento domiciliare.

Per il 15enne si è reso quindi necessario il ricovero al Covid Hospital. Le condizioni del ragazzo sono giudicate piuttosto serie.

Il 15enne è il paziente più giovane tra i degenti dell’ospedale avellinese.

Ricoverata la madre del ragazzo

Nelle ultime ore, come riferisce anche Fanpage, la madre del ragazzo ha manifestato i sintomi della malattia ed anche per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Salgono quindi a 39 i ricoveri nel covid hospital di Avellino, di cui 3 intubati in terapia intensiva. Restano quindi 10 posti liberi nella struttura adibita a centro di ricovero per i malati Covid.

Intanto, vista l’impennata di contagi in Campania, questa mattina il presidente della regione ha promulgato una nuova ordinanza: stop agli spostamenti tra le varie province della regione, se non per comprovati motivi di salute, lavoro, natura familiare e di urgente necessità.

Torna l’autocertificazione per attestare la motivazione degli spostamenti. Il comune di Arzano, in provincia di Napoli, dopo aver superato i 300 contagi, diventa zona rossa.

Dal prossimo venerdì 23 ottobre, scatta il coprifuoco dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino seguente. In quella fascia oraria saranno chiuse tutte le attività e ci sarà lo stop alla mobilità.