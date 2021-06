Oroscopo del Weekend di Paolo Fox: le previsioni per il 12 e 13 giugno 2021

Come trascorreranno questo weekend i dodici segni zodiacali? Amore, fortuna e lavoro secondo le previsioni di Paolo Fox!

Sarà un weekend all’insegna del relax o al contrario ci saranno problemi da affrontare?

Scorri l’articolo e trova il tuo segno zodiacale: uno dei maggiori esperti di Astrologia ti darà le previsioni per il weekend del 12 e 13 giugno 2021, tratte dall’app ufficiale Astri.

Oroscopo del Weekend di Paolo Fox: le previsioni segno per segno

Ariete

Nel fine settimana sarai molto polemico, anche con il partner. Ti senti stanco e nervoso e potresti male interpretare ciò che ti viene detto. Concentrati sulla cura di te stesso.

Toro

In questo periodo grazie a Marte dissonante non vuoi più accettare ciò che non ti fa stare bene nelle relazioni, che siano d’amore o di lavoro. Sei anche pronto a chiudere dei rapporti.

Gemelli

Weekend all’insegna del budget ridotto. È necessario ridurre le spese anche ridimensionando progetti futuri. Stress per i troppi impegni, potranno nascere contrasti con un Capricorno!

Cancro

Grazie ad un incontro con una persona a cui tieni queste 48 ore saranno all’insegna della ripresa emotiva. Potresti ricevere una risposta in amore. Periodo emotivamente fertile e più stabile!

Leone

Giornate di nervosismo ti porteranno a prendere tutto di petto, è l’influsso di Marte che tra poco entrerà nel tuo segno. Ci sono troppe cose da chiarire sia in famiglia che sul lavoro ma non è il momento.

Vergine

Finalmente è arrivato il momento di rilassarti dopo le scorse giornate pesanti. Le emozioni saranno protagoniste. Dovrai trattare una questione di lavoro ma cerca di eliminare la tensione.

Bilancia

in queste 48 ore sarai nervoso ed intransigente. Evita polemiche inutili e cerca di risolvere i problemi prima di parlare così da non venire frainteso. Le storie recenti potrebbero subire un arresto dovuto alla scoperta di alcuni segreti.

Scorpione

Luna, Venere e Giove sono favorevoli ai nuovi amori ed alle sensazioni intense. Saranno giorni di recupero delle energie se lascerai da parte le questioni superflue che non ti riguardano.

Sagittario

In queste 48 ore sarà da fare attenzione ai soldi: probabilmente alcuni piani che pensavi fossero ormai raggiunti necessiteranno di più tempo. Sarà comunque un weekend sereno.

Capricorno

Hai bisogno di prenderti i tuoi spazi per riflettere ma chi ti sta accanto potrebbe equivocare le tue intenzioni. In amore e in famiglia ci sono turbamenti quindi non aumentare le tensioni.

Acquario

Questo weekend ti porterà voglia di cambiamento sia in amore che sul lavoro. Anche domenica sarà una giornata serena: unico neo le questioni sulle proprietà che porteranno discussioni.

Pesci

Se nelle scorse giornate non hai ceduto all’impulso di mettere alla prova il partner potresti ricevere un messaggio d’amore! Buone prospettive anche per i nuovi incontri, vivi alla giornata!

