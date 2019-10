Segni Zodiacali, che tipo di amore cerchi? Il tuo segno svela la tua dolce metà ideale

L’amore è il sogno più bello di tutti, ma i segni zodiacali sono differenti anche in questo: scopri che tipo di amore è perfetto per te!

Secondo gli astrologi i segni zodiacali sognano in modo differente il loro amore ideale. Segno per segno vi indichiamo quale tipo di amore è nascosto nel profondo del vostro cuore!

Segni Zodiacali e sogno d’amore

Ciascuno di noi ha provato a fantasticare sul tipo di amore che vorrebbe per sé: chi preferisce un amore passionale, chi romantico, chi avventuroso e senza legami ecc..

Anche questo aspetto secondo gli astrologi può essere diverso a seconda dell’appartenenza ad uno specifico segno zodiacale, come sappiamo che accade per le caratteristiche basilari del carattere e della personalità.

Per ciascun segno il suo amore ideale

Oggi dunque proviamo a vedere per ciascun segno quale tipo di rapporto è più congeniale come riporta la rivista AstroAmore e quale segno di caratteristiche opposte potrebbe aiutare a limare le parti negative del proprio carattere.

Ariete

L’amore ideale per gli Ariete è amore per sé stessi.

Questo segno vuole infatti essere sempre al centro dell’attenzione ma soprattutto ama se ha imparato ad amare se stesso e può esprimere se stesso nel rapporto. Il segno ideale: Bilancia.

Toro

Per il Toro l‘amore è sicurezza: una relazione con forza e la passionalità al primo posto ma anche con la voglia di non non cambiare mai nulla. Segno opposto: Scorpione, che insegna il rischio e il fascino del mistero.

Gemelli

Amore amichevole potrebbe essere definito l’ideale dei Gemelli: un partner che lo capisca, che condivida interessi ma che non lo leghi in un rapporto possessivo ed esclusivo. Fondamentale è la comunicazione. Segno ideale: Sagittario.

Cancro

Per il segno del Cancro l‘amore è familiare: ripropone nel rapporto di coppia le dinamiche tipiche del rapporto genitori-figli. Il rapporto si baserà sull’accudimento e a volte inconsciamente sul ricatto emotivo del bisogno reciproco. Segno ideale: Capricorno.

Leone

Il Leone come sogno d’amore ha l’idealizzazione dell’amore: cerca spasmodicamente il partner perfetto, non si accontenta.

Sa quello che vuole e non è disposto a “perdere tempo” con chi non lo merita. Segno opposto: Acquario.

Vergine

Per la Vergine l’amore è fiducia: cerca la persona con cui ha totale e profonda affinità. Prima di concedersi sottopone il partner ad una serie di prove ed esami. Forse troppa razionalità può far male al rapporto, segno ideale : Pesci

Bilancia

l‘Amore è platonico: si sogna un ideale irraggiungibile che non troverà mai paragoni nei partner della vita quotidiana.

Segno ideale : Ariete che insegna la concretezza dell’amore.

Scorpione

Amore passionale e segreto: questo l’ideale per il misterioso e vulcanico Scorpione. Ama esperienze nuove e proibite e la gelosia la fa da padrone. Segno ideale per insegnare la stabilità e la tranquillità familiare: Toro

Sagittario

Per questo segno l‘amore è devozione: il partner diventa un eroe senza difetti ma a volte può diventare un rapporto ossessivo.

Segno opposto: Gemelli che può insegnare l’ironia e la leggerezza.

Capricorno

Per il Capricorno l’amore è progettualità: concretizza il suo ideale in un obiettivo comune da raggiungere con il partner non basandosi solo sui sentimenti ma sul lavoro e sulla vita da crearsi. Segno opposto : Cancro, che può insegnare l’emotività.

Acquario



Per questo segno l’amore è libertà: un rapporto senza regole ma solo basato sulla voglia di stare con l’altro senza pensieri .

Per non annoiarsi subito però il segno ideale può essere il Leone, più concreto e con obiettivi.

Pesci

Amore romantico per eccellenza: questo è l’ideale dei Pesci. Il sentimento accolto e elevato all’ennesima potenza guida il rapporto. Il segno opposto: Vergine , può aiutare ad essere più razionali e concreti.