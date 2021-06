Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 14 al 20 giugno 2021

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni zodiacali per la prossima settimana: amore, eros e lavoro, quante stelle avranno?

Paolo Fox è uno dei più apprezzati astrologi sulla cresta dell’onda ormai da molti anni in Italia, la sua partecipazione a “I fatti vostri” ogni mattina alle 11 arricchisce le previsioni dell’oroscopo della settimana tratte dal settimanale Di Più Tv.

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 giugno 2021: le previsioni di Paolo Fox

Ariete

In amore c’è molta confusione, rapporti tesi soprattutto con Capricorno e Bilancia, prudenza nel fine settimana.. Per il lavoro buon momento per alcune richieste che riceveranno risposte. In arrivo grandi opportunità da non sottovalutare. 3 stelle.

Toro

Marte contrario ti sta mettendo agitazione nelle relazioni, coltiva le nuove conoscenze ed i rapporti nati i questo periodo. Ottime prospettive con Capricorno e Gemelli. Per il lato professionale ci sono buone prospettive per chi ha progetti dopo l’estate come gli esami. 4 stelle.

Gemelli

Il transito di Mercurio nel segno dà importanti emozioni. Hai di nuovo fiducia nel futuro ed in amore ti lanci in nuove conoscenze. In coppia o tra ex ci sono ancora cose da chiarire. Per il lavoro oroscopo positivo. mercoledì e giovedì per le nuove attività. Offerte in arrivo. 5 stelle.

Cancro

Venere nel segno è favorevole ad una nuova passione da mercoledì ma ad una condizione: in amore bisogna agire! Bene rapporti con Pesci o Vergine. Cerca di organizzare momenti di svago in coppia. Per il lavoro favoriti i progetti a lungo termine, ci sarà una rinascita. 5 stelle.

Leone

Marte nel tuo segno ridà forza e passione nelle storie importanti. In coppia ci sarà ancora della tensione strascico del lavoro mentre i nuovi incontri sono in prova. Per le finanze non è un ottimo momento: spese improvvise per la casa e necessità di risparmiare di più. 4 stelle.

Vergine

In amore stai vivendo una relazione che non è molto chiara e non riesci a lasciarti andare. Questa settimana potrai chiarirti le idee e parlare con la persona che ti deve spiegazioni. Recupero con Toro e Capricorno. Confusione anche sul lavoro a causa di alcune richieste non andate a buon fine. 3 stelle.

Bilancia

Dovrai fare chiarezza in amore se al momento vivi una relazione parallela a quella ufficiale. Rapporti ormai al capolinea si potrebbero chiudere mentre buone stelle per chi desidera un figlio o ha progetti per la casa. Nel lavoro non cercare di accontentare tutti. 3 stelle.

Scorpione

Venere e Luna si sosterranno soprattutto da lunedì in amore: favoriti i nuovi incontri e nuova serenità in coppia. Possibili decisioni su figli, casa e soldi. Bene il lavoro, possibile risposta positiva ad una richiesta del passato. DIscussioni con i capi. 5 stelle.

Sagittario

In amore la situazione sta migliorando rispetto al mese scorso: le storie chiuse saranno ormai lontane mentre sono possibili nuovi incontri. Situazione migliora da lunedì. Una proposta di lavoro ti attirerà ma ti spaventerà nello stesso tempo. 4 stelle.

Capricorno

Non riesci a farti andare giù un torto subito nelle scorse settimane ma la prossima saranno da evitare discussioni inutili. In coppia attenzione a non parlare in modo azzardato soprattutto nel fine settimana. Periodo per recuperare denaro e risparmiare. 3 stelle.

Acquario

In questi giorni sei confuso, vorresti certezze ma ti senti attratto da persone diverse da te e trasgressive e che ti lasciano nel dubbio di aver fatto scelte sbagliate. In coppia attenzione a cosa si dice e a non pensare ad un tradimento anche solo per ripicca. Nel lavoro la routine ti stressa, cerca di occuparti di cose nuove. 4 stelle.

Pesci

In amore l’ultimo periodo è stato pesante e se hai chiuso una storia ora inizia la voglia di rimettersi in gioco. Per le coppie che hanno risolto la crisi si potrebbe iniziare a pensare ad un figlio. Positivo anche il lavoro con idee nuove nel fine settimana. 4 stelle.

