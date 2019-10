Scopriamo quali sono i segni zodiacali meno sinceri in amicizia: I segnali a cui dobbiamo far attenzione per smascherare i segni più bugiardi

In amicizia si cerca soprattutto disponibilità e sincerità, l’astrologia ci insegna che alcuni segni zodiacali per natura sono portati ad essere più bugiardi e meno affidabili in un rapporto d’amicizia. Vediamo quali sono e che caratteristiche hanno.

I segni zodiacali egocentrici

In Astrologia alcune caratteristiche del carattere sono ben evidenziate e molto comuni tra gli appartenenti allo stesso segno zodiacale.

Non si tratta però di giudizi sulla personalità in generale di una persona ma solo un aspetto che unito a molti altri può contribuire a mitigare o accentuare un aspetto negativo del carattere.

Uno di questi aspetti comprende molti aspetti della vita quotidiana ed è rappresentato dall’egocentrismo.

Tra i 12 segni dello Zodiaco alcuni risultano infatti più concentrati su se stessi e le proprie priorità e ciò può portarli ad essere bugiardi o a tradire la fiducia degli amici.

Vediamo quali sono i tre segni per i quali l’amicizia non è un valore fondamentale e che difficilmente saranno “amici” nel senso classico del termine.

La classifica dei più bugiardi

I segni dunque a cui prestare attenzione per quanto riguarda la fiducia in amicizia sono 3.

Andiamo a vedere quali sono e le loro caratteristiche in modo da non farci ingannare dai loro modi gentili ma freddi.

1 Vergine

Al primo posto di questa classifica di “Pinocchio” troviamo il segno della Vergine.

I nati sotto questo segno sono amichevoli, dispensano complimenti e sono sempre pronti a partecipare ad impegni mondani o anche solo ad una pizzata in compagnia.

Però sono anche molto precisi e puntigliosi e mettono alla prova costantemente l’altro, che spesso, ai loro occhi non supera l’esame.

Ecco allora che ad un’amicizia con una Vergine bisogna prestare attenzione perché non è raro che possa arrivare a “pugnalare alle spalle” senza apparente motivo,

2 Toro

Se in Amore i nati sotto questo segno sono passionali, in amicizia adorano essere riconosciuti come dei leader e si possono anche offendere molto se la loro superiorità non viene riconosciuta.

Spesso sono confusi e si lanciano nei rapporti fidandosi solo dei sensi, e ciò potrebbe ferire chi in amicizia si aspetta una presenza costante

3 Acquario

Come ultimo segno tra i meno sinceri in amicizia dello Zodiaco troviamo un segno di aria: L’Acquario.

I nati sotto questo segno sono molto indipendenti e vogliono sempre agire di testa propria di contro possono anche diventare molto possessivi con gli altri

Ecco allora che l’interesse che manifestano riguardo agli amici nasconde la voglia di avere tutto sotto controllo.

Quindi sempre meglio guardarsi dal raccontare tutti i propri segreti ad un Acquario!

Cosa ne pensate dei segni zodiacali considerati un po’ bugiardelli ? Avete ritrovato alcune caratteristiche vostre o dei vostri amici o pensate che bisognerebbe includerne altri?