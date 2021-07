Oroscopo del giorno di Paolo Fox, 8 luglio 2021: i segni più fortunati e quelli sotto stress!

Che tipo di giornata sarà quella di giovedì 8 luglio 2021? Paolo Fox ci aiuta ad avere un’idea con le sue accurate previsioni!

Il noto astrologo della tv è tra i più seguiti ed apprezzati nel suo campo, ecco un estratto delle sue previsioni giornaliere tratte dall’App ufficiale “Astri”.

Oroscopo di Paolo Fox dell’8 luglio 2021: le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi la Luna è dissonante e ti rende un po’ nervoso, potresti anche arrivare ad arrabbiarti, in famiglia o in coppia, anche se non sarà nulla di grave. Piccoli rallentamenti nei progetti di lavoro,

Toro

Giornata molto interessante soprattutto per il lavoro anche se sarà bene affrontare gli impegni oltre che con coraggio anche con una dose di prudenza. Non prendere troppi impegni!

Gemelli

È il momento di sfruttare la tua creatività in ogni campo. Si va verso una domenica intensa per l’amore. Giornata favorevole anche per le proposte di lavoro da fare e ricevere.

Cancro

Saranno 48 ore con alti e bassi, cambi di umore repentini soprattutto sul lavoro. Però sarà solo una fase poiché i progetti di ora saranno ricompensati in autunno. Bene l’amore.

Leone

Con Venere e Marte nel tuo segno dedicati alla famiglia e alle relazioni importanti per te. Fatica nel lavoro invece per un progetto che fatica a partire.

Vergine

Questa giornata come la prossima saranno di recupero e saranno in arrivo anche proposte, soprattutto nel lavoro autonomo. L’Amore è stazionario, per nuove emozioni manca poco!

Bilancia

Ti senti stanco e con delle leggere tensioni e per questo motivo nelle prossime ore meglio evitare discussioni per motivi banali. Da domenica invece si recupera energia.

Scorpione

Saranno 48 ore di grande energia, anche grazie a Giove in buon aspetto. L’Amore non è ancora al massimo o a causa della lontananza o perché non vuoi complicarti la vita. Osa di più!

Sagittario

La Luna sarà positiva domenica e potrai organizzare qualcosa di bello. Già oggi sarai molto indaffarato, anche con nuovi incontri propizi all’amore. Sarà possibile rendere ufficiale una relazione.

Capricorno

Oggi c’è del nervosismo ed indecisione per quello che devi fare. Sei pero anche molto ambizioso e questo ti impedirà di rinunciare. Non abbassare però la guardia per alcuni piccoli fastidi.

Acquario

In questo periodo hai tanti progetti per la testa ma hai meno interesse per l’amore. Alcune relazioni sia di lavoro che amicali che non vi soddisfano più come prima.

Pesci

Dopo giornate pesanti oggi sarà giorno di recupero. In amore una storia fresca potrebbe diventare diversa improvvisamente. Cerca di farti coinvolgere anche dalla mente: possibili evoluzioni!

