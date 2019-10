Segni Zodiacali, che principessa Disney sei? Scopri cosa rivela l’oroscopo!

Divertiamoci a scoprire a quale principessa Disney corrispondono i segni zodiacali! Cerca di indovinare e leggi se ti ritrovi nella descrizione!

I Segni Zodiacali sono diversi per molte caratteristiche. Se dovessimo accostare ad ogni segno una principessa Disney, questo sarebbe il risultato. Sei curiosa di vedere chi saresti?

Segni Zodiacali e Principesse Disney

Le Principesse Disney sono amate da tutti. Hanno contribuito a insegnarci valori e buoni sentimenti! Possono essere prese come portavoce di tutti i segni zodiacali perché secondo l’Astrologia hanno caratteristiche diverse.

Dunque cerca il tuo segno e scopri che Principessa Disney sei!

Segno dell’Ariete

La principessa che più si adatta a questo segno è Mulan: guerriera e coraggiosa difende sempre le sue idee e si batte fino alla fine! Il suo fascino sta nella sua determinazione.

Segno del Toro

Per il Toro la principessa corrispondente è Pocahontas!

Forte, passionale e indomabile, agisce in nome dell’amore che seguirebbe in capo al mondo!

Segno dei Gemelli

La principessa perfetta per i Gemelli è Alice: sognatrice e intraprendente, ama curiosare ovunque rischiando di finire nei guai dai quali si salva con prontezza di spirito e parlantina!

Segno del Cancro

La principessa del Cancro è Aurora: nel suo cuore c’è l’amore romantico, il principe che la salverebbe da una vita senza stimoli. Forse però troppo sognare rischia di non farle vedere i pericoli che possono esserci intorno a lei.

Segno del Leone

Il Leone ha come principessa la bella Jasmine: solare, simpatica e moderna. Non si abbatte nelle difficoltà ma riesce sempre a raggiungere i suoi obiettivi. Difende sempre la famiglia.

Segno della Vergine

Per la Vergine c’è Biancaneve, posata e con la testa sulle spalle: Tiene molto alla vita tranquilla e sa prendersi cura degli altri soprattutto di chi ha più bisogno. E’ molto precisa e pratica.

Segno della Bilancia

La Bilancia si rispecchia nella principessa Rapunzuel: bellissima e curata, con la sua chioma incanta tutti. Dovrebbe avere più autostima perché crede di aver bisogno di qualcuno per forza ma invece ha molte doti nascoste.

Segno dello Scorpione

La principessa perfetta per il segno dello Scorpione è Esmeralda: bella e misteriosa, ha un fascino indefinibile che passa anche dal suo carattere tenebroso e magico. Nessuno le resiste!

Segno del Sagittario

Il Sagittario ha come principessa Disney corrispondente Ariel: sempre in movimento, desidera esplorare luoghi nuovi. Non ha paura di cosa troverà perché sa di potersela cavare grazie alla sua fortuna!

Segno del Capricorno

Se sei un Capricorno la tua principessa è Elsa: determinata e concreta, ama la sua famiglia ed è molto responsabile. E’ una leader nata, forse dovrebbe “sciogliersi” un po’ di più ma se ama lo fa fino in fondo.

Segno dell’ Acquario

Per l’ Acquario la principessa perfetta è sicuramente Cenerentola: ha un carattere mite ma che non si piega facilmente. Vuole realizzare i suoi sogni anche se possono sembrare impossibili ci crede fino all’ultimo.

Segno dei Pesci

I Pesciolini hanno come principessa Belle: emotiva, sognatrice, ama leggere e viaggiare con la fantasia. Sembra indifesa ma sa essere molto forte soprattutto per difendere chi ama.

Ti sei ritrovata in questa lista? Se ti interessano altre curiosità sull’Oroscopo continua a seguirci!