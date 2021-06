Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, cosa ti riservano le Stelle per questo venerdì? Scoprilo subito!

Oroscopo del Giorno, 25 giugno 2021: previsioni per i 12 segni

Ariete

Oggi avrai voglia di dire tutto ciò che pensi perché sei una persona spontanea ed istintiva ma meglio in questa giornata non accendere litigi soprattutto in coppia.

Toro

Se stai cercando di concentrare le tue energie per risolvere un problema di coppia è il momento giusto, concentrati sull’essenziale.

Gemelli

Ci sono contrasti negli ultimi giorni perché fu vuoi fare qualcosa ma chi deve darti l’ok non ti appoggia. Trova un altro modo per raggiungere i tuoi obiettivi.

Cancro

Questo venerdì sarà un po’ difficile perché avrai la sensazione che qualcosa non va attorno a te, che la persona che ami sia contro di te. In realtà Venere ti spinge verso una persona, lascia andare i sentimenti.

Leone

In Amore le stelle propendono per un cambio di vita radicale grazie a Saturno ed Urano. Scelte nuove non solo in amore però ma anche nel lavoro.

Vergine

Oggi ritroverai l’energia che avevi un po’ perso, continua a tener duro anche contro le malelingue e mantieni il tuo atteggiamento razionale: riuscirai a superare tutti i problemi con abilità.

Bilancia

Potrebbe essere un venerdì in cui vuoi rimettere in discussione ogni rapporto ed il grado dipenderà dal tipo di relazione che vivi. Tra sabato e domenica fai il minimo indispensabile.

Scorpione

Periodo in miglioramento soprattutto per l’umore e la forza interiore. Se senti di voler chiudere qualcosa che non vale più e toglierti qualche soddisfazione è il momento giusto!

Sagittario

In arrivo cambiamenti ma tenete d’occhio le finanze perché i progetti a cui pensate richiederanno ingenti spese. Meglio l’amore ed i sentimenti che miglioreranno ancora verso fine mese.

Capricorno

Hai ricevuto una proposta che non sai se accettare, se a livello lavorativo stai cercando certezze che ancora non hai. Dedica del tempo all’amore poiché attorno a te c’è chi sta scalpitando.

Acquario

Il destino farà accadere quei cambiamenti, nel lavoro e nell’amore che non hai avuto il coraggio di portare avanti. Per l’amore probabile un recupero: puoi osare con qualcosa di mai provato!

Pesci

Nel lavoro qualche progetto è stato interrotto ed ora devi recuperare fiducia e soldi. Sii più cauto con le finanze mentre in amore usa il tuo coraggio. Supera le vecchie tensioni e vivi alla giornata.

