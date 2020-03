I 4 segni segni zodiacali più bugiardi: come smascherarli

Esistono dei segnali che ci permettono di riconoscere i bugiardi cronici e, in nostro aiuto, ci vengono anche gli astri.

L’attitudine ad essere bugiardi può essere rivelata anche dagli astri, con le caratteristiche proprie di ogni segno zodiacale.

I quattro segni zodiacali più menzogneri

I segni zodiacali sono dodici ma soltanto 4 di loro hanno l’attitudine, più degli altri, ad essere bugiardi. Si tratta di segni zodiacali che, nelle loro caratteristiche principali, hanno la capacità, più degli altri, a dire bugie, ad occultare la verità e a sviare l’attenzione su situazioni non vere.

Esistono, però, dei segnali che possono aiutarci a smascherarli. Vediamo quali.

Capricorno

(22 dicembre – 20 gennaio) è il segno di terra per eccellenza. A governarlo ci pensano Saturno e Marte mentre al suo opposto spicca il Cancro. Essendo riservati e poco socievoli, i nati sotto il segno del Capricorno, hanno una particolare attitudine alle menzogne.

Nella loro indole c’è la tenacia, la prudenza ma anche la pazienza. Grazie all’autocontrollo che li caratterizza, sono in grado di non tradirsi mai. Tanto che le loro bugie, che alterano sapientemente la realtà, sono molto credibili. Le loro menzogne si perpetuano e ripetono nel tempo tanto che, chi li conosce, lo sa e si arrabbia.

Acquario

(21 gennaio – 19 febbraio) è un segno d’aria. A dominarlo ci pensano Urano e Saturno mentre il sole non lo vede proprio. L’Acquario è uno dei segni più bugiardo dei 12.

I nati sotto questo segno sono in grado di raccontare soltanto ciò che gli fa comodo eludendo, spesso, la realtà dei fatti o, per lo meno, ciò che non è a suo favore. Racconta menzogne a cuor leggero perché non teme di essere scoperto o di fare brutta figura.

Scorpione

(23 ottobre – 23 novembre) un segno d’acqua governato da Plutone e Marte. Si tratta di un segno velato da un’alone di mistero e di segreto. Le sue menzogne sono costruite ad arte e sono in grado di ingannare tutti.

Le bugie raccontate dai nati sotto questo segno sono create con l’obiettivo di mettere in cattiva luce gli altri.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre) segno di fuoco dominato da Giove. Al suo opposto, si trovano i gemelli. Si tratta di un segno che rende i suoi nati particolarmente ottimisti e pieni di fiducia. Il sagittario racconta bugie soprattutto per occultare tradimenti oppure questioni lavorative.

Nonostante racconti bugie a iosa, non è tanto bravo come i segni di cui sopra. Si lascia tradire spesso da sue dimenticanze, insicurezze e anche da qualche tic dettato dal nervosismo.