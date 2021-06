Oroscopo del Giorno, 16 giugno 2021: le previsioni di Paolo Fox segno per segno

Scopriamo cosa prevedono gli Astri per la giornata di mercoledì 16 giugno 2021: tutti i segni baciati dalla fortuna secondo Paolo Fox!

Come sarà la giornata odierna per l’amore, la fortuna ed il lavoro per i dodici Segni Zodiacali? Se sei curioso di scoprire il tuo oroscopo odierno scorri fino al tuo segno!

Oroscopo del Giorno di Paolo Fox: 16 giugno 2021

Ariete

Marte in buon aspetto permette una riscossa in ambito lavorativo con nuove sfide da affrontare. In amore invece ti potresti sentire solo in un progetto importante.

Toro

Luna e Venere in buon aspetto rendono la giornata interessante. Potresti dover rimettere mano ad alcuni progetti di lavoro e casa e veder migliorare rapporti in famiglia.

Gemelli

Ore stressanti le prossime durante le quali ti sentirai pressato ed agitato perché devi risolvere problemi sul lavoro. Attenzione e prudenza sai in amore che nelle finanze.

Cancro

Venere dà un impulso ad amori ritrovati, se però sei impegnato potresti avere un interesse nascente al di fuori della coppia e questo potrebbe creare problemi.

Leone

in questa giornata avrai voglia di liberarti da alcune persone che non ritieni utili nel lavoro. Nuove sfide da superare. In amore situazione calma e nessuna novità eclatante in arrivo.

Vergine

Sei molto invidiato e per questo vittima di malelingue ma questa giornata passerà molto serenamente, buona energia sia in amore che nel lavoro dove le sfide sono ancora molte.

Bilancia

La situazione in amore è ambigua da parte tua o da parte del partner: qualche amore nato da poco potrebbe fa nascere tensioni in coppia. Bene il lavoro con novità ed occasioni in arrivo!

Scorpione

Oggi hai voglia di lasciarti le divergenze sentimentali del passato alle spalle. Hai Venere in posizione favorevole sfrutta il momento per risolvere anche questioni di lavoro, casa e finanze.

Sagittario

Sei ancora distratto dai problemi sentimentali che ti trascini da qualche tempo e che ti hanno fatto scoppiare la scorsa settimana. Tensioni da affrontare coraggiosamente e con attenzione!

Capricorno

Marte dissonante nelle ultime settimane ha creato tensione ed irritazioni ora invece è il momento di risolvere i problemi personali e cominciare a recuperare anche fisicamente. Amore in crescita.

Acquario

Le stelle ti spronano a muoverti: è il momento di agire per cambiare le situazioni intorno a te. Marte in opposizione ti consiglia però prudenza: tensioni in amore e sul lavoro.

Pesci

C’è un po’ di confusione soprattutto emotiva ma Venere è in posizione favorevole e ti dà la voglia di avvicinarti a una persona in particolare. Cerca di vivere serenamente il momento.

