Segni Zodiacali, quali sono i più scontrosi: sei tra quelli che si infiammano subito?

Ognuno si arrabbia ma alcuni segni zodiacali sono più attaccabrighe di altri. Scopri se sei nella top 3 dei più scontrosi e musoni!

I Segni Zodiacali si differenziano per molteplici caratteristiche, l’irascibilità è una di queste. Sei curioso di sapere quali sono quelli che si infiammano subito o non danno confidenza a nessuno!

Il carattere dei segni zodiacali

L’ Astrologia ci dà indicazioni molto precise sulla personalità dei vari individui nati sotto un preciso segno zodiacale.

È chiaro che poi ognuno avrà delle sottili differenze date dalle esperienze vissute , dall’ambiente in cui vive, ma le basi del carattere possono essere ricondotte a tratti comuni.

Cosa può raccontarci dunque l’oroscopo?

Di segni più gelosi, oppure di quelli più ansiosi, o ancora dei segni zodiacali che più di tutti hanno un’intelligenza sviluppata.

Non ultima caratteristica, la scontrosità può essere più marcata in alcuni segni.

Andiamo dunque a vedere la top 3 e scopri come trattare con questi segni!

I segni più scontrosi dello Zodiaco

1- Vergine

Il segno della Vergine è un segno di Terra. Precisione e puntigliositá sono le sue caratteristiche principali e come si può immaginare queste doti non sono sempre apprezzate da tutti. La Vergine proprio non ce la fa a non criticare quello che pensa sia un errore, o una svista altrui e non sopporta che gli altri non ascoltino i suoi consigli

2- Acquario

L’Acquario può essere inserito a pieno titolo in questa classifica perché ha un carattere molto individualista. Ama sempre seguire cosa pensa e non gli importa di essere considerato fuori dagli schemi. Anzi, spesso per lui è un vanto non conformarsi ed eventualmente isolarsi se la compagnia non gli piace.

3- Cancro

Il Cancro è un vulcano emotivo. A volte pare calmo ma sta meditando l’attacco migliore. Moto spesso il suo atteggiamento scontroso è dato dalla gelosia o dal non sentirsi abbastanza amato e protetto. È però capace di sciogliersi in pianti liberatori che lo riportano al sorriso in poco tempo.

Ti sei ritrovato nella classifica? Se ti è piaciuta continua a seguirci e scopri altre curiosità sullo Zodiaco!