L’omicidio Vannini è vicino ad una risoluzione? Ora spunta anche il segreto del Maresciallo Izzo rivelato dal super testimone

L’Omicidio Vannini ha nuovamente degli elementi che potrebbero portare a qualcosa di nuovo, come il grande segreto del Maresciallo rivelato dal supertestimone al settimanale Giallo.

L’intervista esclusiva ad Antonio Ciontoli

Antonio Ciontoli è stato intervistato in esclusiva da Franca Leosini per Storie Maledette, in onda sulla Rai suscitando non poche polemiche sia tra gli utenti e sia tra la stessa famiglia della vittima.

Come abbiamo spiegato in questo nostro articolo, mamma Marina non ha gradito alcune dichiarazioni della conduttrice e nemmeno dell’intervistato – commentando duramente ogni passaggio.

Ma quello che emerge dal settimanale Giallo è una testimonianza particolare del supertestimone nei confronti del Maresciallo Izzo.

Il segreto di Izzo rivelato da Vannicola a Giallo

Davide Vannicola parla direttamente al settimanale di cronaca Giallo, spiegando nuovamente la sua testimonianza rilasciata al procuratore di Civitavecchia e aggiungendo un piccolo particolare:

“tra le cose c’è anche la relazione di izzo con il pm che ha condotto le indagini sull’omicidio di marco”

Lo evidenzia con certezza, confermando sul fatto che sia stato proprio il Maresciallo a confidarsi mentre erano ancora amici.

Un elemento importante:

“una vicenda nota e conosciuta a molte persone”

Invitando anche la moglie del Maresciallo a rilasciare la sua testimonianza in quel periodo in servizio presso la polizia giudiziaria della Procura:

“la notizia della relazione è importante, perché potrebbe dare risposte su alcuni passaggi dell’inchiesta”

Facendo luce su cosa sia accaduto e su come siano stati svolti i fatti. Una relazione clandestina che potrebbe cambiare in un attimo il corso delle indagini e rendere il quadro ancora più chiaro, nonostante sembra tutto ancora in alto mare.