Omicidio Vannini, il duro sfogo della mamma di Marco: ‘Ciontoli? Indecente: mio figlio ucciso e lui fa la vittima’

Marina Conte indignata per l’omicidio Vannini e per l’intervista dedicata ad Antonio Ciontoli. La sua critica aspra tuona a poche ore dalla seconda parte del programma.

Rai Tre tra poche ore accende i suoi riflettori per mandare in onda la seconda parte dell’intervista esclusiva di Antonio Ciontoli.

Storie Maledette condotto da Franca Leosini ha dato la possibilità al capofamiglia dei Ciontoli, di poter dire la propria verità dei fatti e di scusarsi con la famiglia della vittima.

Una prima parte dell’intervista che non ha trovato molti riscontri positivi non solo da parte degli utenti ma anche di mamma Marina.

A poche ore dalla seconda parte la sua aspra critica tuona ed emerge duramente.

Il Corriere de la Sera riportano quale sia il pensiero di mamma Marina Conte dopo la messa in onda dell’intervista esclusiva di Storie Maledette a poche ore dalla seconda parte.

Abbiamo già evidenziato in questo nostro articolo lo sdegno dell’avvocato difensore della famiglia Vannini, che ha evidenziato di aver pianto per la prima volta dopo tutti questi anni di fronte alle parole dell’uomo.

La mamma non ci sta:

“vogliono far passare mio figlio per la persona che non era, così offendono lui e la nostra famiglia”