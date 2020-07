Omicidio Luca Sacchi, la testimonianza di Munoz: “Ho avuto una strana sensazione quella sera”

Continua il processo sull’omicidio Luca Sacchi con la testimonianza dell’amico Domenico Munoz – presente durante quella tragica serata.

Come riportato da Il Messaggero, Domenico Marino Munoz è tornato a parlare in tribunale con la sua versione dei fatti, essendo uno dei testimone chiave di quella terribile notte.

Ha messo subito in rilievo la sensazione che ha avuto nei confronti di Anastasiya:

“ho percepito qualcosa di strano quella sera, come se ci si dovesse accordare per qualcosa di illecito. anastasiya si è allontanata con uno zaino in mano e quando è tornata ha detto a Luca che era tutto a posto”