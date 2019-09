Omicidio Elisa, “Sei il mio incubo”: la sorella rompe il silenzio e urla il suo dolore contro Sebastiani

Omicidio Elisa: Francesca è la sorella di Elisa, la ragazza lesbica uccisa da Massimo Sebastiani. Attraverso post e dichiarazioni, emerge tutto il suo dolore e quello della famiglia.

Omicidio Elisa, l’urlo di dolore della famiglia

La famiglia di Elisa non si dà pace. Prova immensa rabbia nei confronti di Massimo Sebastiani, il 45enne che il 25 agosto ha strangolato la 28enne nel pollaio della sua abitazione a Campogrande di Carpaneto, in provincia di Piacenza.

scrive la sorella Francesca su Facebook – come riporta IlPiacenza – , rivolgendosi a Massimo Sebastiani. L’assassino della sorella era una persona di loro conoscenza, un uomo del quale si fidavano tutti in famiglia, e questo accresce ancor di più la rabbia.

Francesca prosegue il suo post dichiarando che se Massimo Sebastiani fosse seriamente pentito, accetterebbe l’ergastolo a testa china, senza attaccarsi a cavilli giudiziari.

“Il minimo che puoi fare è marcire in galera e non sprecare energie a giustificare un’azione impensabile. Ora piangi è? Ahimè non hai ancora incrociato la mia strada”.