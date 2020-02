Olio essenziale di carota: ecco tutti i benefici per la salute

I benefici per la salute dell’olio essenziale di semi di carota possono essere attribuiti alle sue proprietà come antisettico, disinfettante, disintossicante, antiossidante e anticarcinogeno.

L’olio essenziale di carota, inoltre, è una sostanza carminativa, depurativa, diuretica, emmenagoga, stimolante, citofilattica, tonica e vermifuga.

Proprietà antiossidanti

L’olio essenziale di semi di carota può aiutarti a mantenere la giovinezza.

Gli antiossidanti in questo olio essenziale riparano i danni arrecati ai tessuti dagli ossidanti (radicali liberi) e impediscono loro di fare ulteriori danni.

Questi antiossidanti proteggono la pelle dalle rughe, impediscono ai capelli di diventare bianchi, alle articolazioni di irrigidirsi, i muscoli si indeboliscono e la vista diminuisce.

Possono proteggerti da degenerazione maculare, debolezza sessuale, digestione debole, alcune forme di cancro e altri problemi legati all’invecchiamento.

Tratta le infezioni

Questo potente olio essenziale può trattare le infezioni e proteggere dai loro effetti, secondo uno studio di ricerca di Jorge M. Alves-Silva et al.

Ha proprietà antisettiche, inclusa la sua capacità di prevenire il tetano.

L’olio di semi di carota può essere utilizzato per il trattamento di infezioni sulla pelle e nelle ferite aperte.

Quando ingerito, aiuta efficacemente a trattare le infezioni di gola, bocca, colon, stomaco, intestino e sistema urinario.

È estremamente efficace nel trattamento di piaghe, cancrena, psoriasi, ulcere, eruzioni cutanee, carbonchi e altri problemi simili.

È usato per il trattamento delle infezioni virali del sistema respiratorio, inclusa la bronchite.

È efficace nel combattere anche altre infezioni virali, tra cui influenza, parotite, tosse, raffreddore e morbillo.

Disintossica il corpo

L’olio di semi di carota ha la capacità di disintossicare sangue, tessuti, muscoli e organi interni come fegato e reni.

Secondo uno studio intitolato “Benefici nutrizionali e sulla salute delle carote e dei loro estratti di semi”, ha mostrato che l’estratto di olio aveva proprietà epato-protettive e cardioprotettive.

Può neutralizzare l’eccesso di bile secreto dal fegato e curare le infezioni in caso di ittero.

Elimina le tossine come l’acido urico dal sangue, dai tessuti, dai muscoli e dalle articolazioni.

In questo modo, contribuisce a trattare e rallentare la progressione di edema, artrite, gotta e reumatismi.

Espelle i gas

Ti senti come se stessi volando in mongolfiera per tutto il gas che hai accumulato nel tuo sistema?

Se ti sei mai sentito così, l’olio di semi di carota può tenere i piedi ben piantati per terra.

Aiuterà a espellere i gas dall’intestino. Probabilmente ti sentirai così rilassato e leggero che penserai di poter davvero volare!

Proprietà diuretiche

L’olio di semi di carota è di natura diuretica, il che significa che aumenta la minzione.

Può sembrare che non ci sia alcun beneficio apparente da questa proprietà, ma rimarrai sorpreso nel vedere che la minzione da sola può proteggerti da molti disturbi.

Ogni volta che si urina, grasso (quasi il 4% del volume), sostanze tossiche come acido urico e bile e microbi che causano infezioni del sistema urinario e in altro modo, vengono rimossi dal corpo con l’urina.

Inoltre, riduce la pressione sanguigna e pulisce i reni. È anche utile per cancellare i calcoli renali.