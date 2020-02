Olio essenziale di Cananga, gli usi e i benefici per la salute che non ti aspetti

L’olio essenziale di Cananga è talvolta usato come sostituto economico dell’olio di Ylang Ylang per quanto riguarda le profumazioni. Ecco, però, tutti i benefici che ha sulla salute.

Entrambi gli alberi condividono molte somiglianze e ciò può creare molta confusione.

Olio di Cananga e Ylang Ylang: le differenze

Aromaticamente, l’olio di cananga ricorda l’olio di ylang ylang, ma è meno floreale ed è comunemente descritto come più verde dello ylang ylang.

Sebbene l’olio essenziale di Cananga sia talvolta trattato come un cugino inferiore dell’olio di Ylang Ylang, ci sono quelli che preferiscono il suo aroma.

Cananga e Ylang Ylang hanno diverse composizioni chimiche e i loro usi terapeutici differiscono.

Il Cananga è un albero tropicale originario del sud-est asiatico. Cresce anche sulle isole del Pacifico e dell’Oceano Indiano, nonché in Australia.

Apprezzato per i suoi fiori gialli delicatamente profumati che sbocciano in grappoli pendenti.

Cresce n aree riparate e ombreggiate in climi tropicali e subtropicali con terreno completamente umido e sciolto.

Il suo nome latino, Cananga odorata forma macrophylla, mostra che condivide il genere e le specie botaniche con ylang-ylang ed è per questo motivo che i due alberi sono stati scambiati a lungo l’uno con l’altro.

L’altezza dell’albero può rendere pericolosa la raccolta, poiché può raggiungere diverse decine di metri.

I fior di Canaga: come vengono usati

I fiori di canaga vengono quindi distillati a vapore per ottenere l’olio essenziale.

In profumeria, l’olio essenziale di cananga è stato a lungo considerato un’alternativa meno costosa all’essenza di ylang-ylang.

Oggi, l’olio essenziale di cananga viene considerato per le sue qualità olfattive. Ha un forte carattere floreale, gelsomino e sfaccettature legnose.

In Indonesia, il cananga si trova principalmente sull’isola di Java, che ha il monopolio sulla distillazione dei fiori.

Dato che il cananga e lo ylang-ylang sono stati a lungo considerati la stessa pianta, oggi non è raro che cananga si chiami ylang-ylang e viceversa.

Gli usi dell’olio di Calanga

L’olio essenziale di Cananga ha anche proprietà omeopatiche. Può essere usato esternamente per regolare la pressione sanguigna ma anche per combattere la frigidità.

In alcune isole del Pacifico, come Tonga o Samoa, il legno Cananga viene utilizzato nella fabbricazione di canoe. In misura minore, viene talvolta utilizzato per fabbricare mobili.