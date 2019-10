L’ipertensione è una delle condizioni di salute più comuni che colpiscono il cuore e i vasi sanguigni. Questo è il motivo per cui visitare il medico per controllare la pressione sanguigna è così importante.

Quando si tratta della tua pressione sanguigna, ciò che non sai può danneggiare la tua salute.

L’ipertensione arteriosa raramente presenta sintomi evidenti. Così spesso le persone non si rendono conto di avere la pressione alta.

Inoltre, molti di noi non sono consapevoli di come le cose che facciamo nella nostra vita quotidiana possano contribuire ad aumentare la pressione sanguigna.

Cos’è la pressione sanguigna?

Il cuore è un muscolo che pompa il sangue negli organi e nei tessuti del tuo corpo. Il sangue viene pompato dal lato sinistro del cuore nelle arterie – i vasi sanguigni che trasportano l’ossigeno e i nutrienti del sangue nel tuo corpo.

Mentre il sangue fuoriesce dal cuore e nelle arterie, spinge contro le pareti dell’arteria. La pressione sanguigna è la misurazione della pressione del sangue nell’arteria.

La pressione sanguigna raggiunge il picco quando il muscolo cardiaco si contrae e pompa il sangue, un ciclo chiamato sistole. Cade quando il cuore si rilassa e si riempie di sangue, un ciclo chiamato diastole. La sistole è il numero in alto e la diastole è il numero in basso. Viene visualizzato come due numeri, ad esempio 120/80 mmHg.

Qual è la normale pressione sanguigna?

Un livello di pressione sanguigna ottimale è una lettura inferiore a 120/80 mmHg.

Letture superiori a 120/80mmHg e fino a 139/89mmHg sono nella gamma da normale a alta.

Il medico consiglierà quale dovrebbe essere la tua pressione ideale in base alle circostanze.

Che cos’è la pressione alta?

La pressione sanguigna oltre 140/90mmHg è generalmente considerata alta.

Quando è alta, il cuore e le arterie possono sovraccaricarsi. L’ipertensione può accelerare l’accumulo di placca sulle pareti delle arterie (aterosclerosi), ostruendo il flusso sanguigno al muscolo cardiaco, mettendoti a rischio di infarto.

Inoltre indebolisce le pareti delle arterie del cervello che possono causare ictus. Può colpire le arterie anche in altre parti del corpo, come occhi, reni e gambe. L’ipertensione a lungo termine è nota come ipertensione ed è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiache.

Cosa causa l’ipertensione?

La pressione sanguigna sale e scende durante il giorno. Dipende dall’ora del giorno, dalla quantità di liquido nel tuo corpo, dalle medicine nel tuo sistema e da cosa stai facendo.

L’ipertensione può anche essere influenzata da cose come la respirazione, le emozioni, l’esercizio fisico e il sonno. Questi aumenti temporanei sono completamente naturali e la pressione del sangue tornerà normalmente alla normalità quando si riposa.

La causa esatta dell’ipertensione spesso non è chiara. Tuttavia, è noto che varie condizioni e comportamenti dello stile di vita contribuiscono in modo significativo all’ipertensione:

Essere sovrappeso

Non ottenere abbastanza attività fisica

Bere più di 2 bevande alcoliche al giorno

Stress

Vecchiaia

Fumo

Come controllare la pressione alta

La buona notizia è che puoi controllare (e persino aiutare a prevenire) l’ipertensione facendo scelte di vita sane. Questi includono:

Seguire una dieta sana; ridurre l’assunzione di sale e grassi e mangiare molta frutta e verdura

Attività fisica regolare

Mantenere un peso sano

Limitare l’assunzione di alcol

Smettere di fumare

A volte i cambiamenti nel tuo stile di vita da soli potrebbero non essere sufficienti. Molte persone avranno anche bisogno di farmaci per ridurre la pressione troppo alta. Se è necessario assumere farmaci per abbassare la pressione sanguigna, il medico ne discuterà nel dettaglio.