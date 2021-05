Olbia, uno scontro tra barche provoca una vittima

L’incidente tra le barche è avvenuto in tarda mattinata davanti alla marina di Portisco, ad Olbia.

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina dinanzi alla marina di Portisco, in provincia di Olbia. Qui, infatti, un uomo ha perso la vita a causa di uno scontro fra due barche.

Nello scontro fra barche vi sono stati anche feriti, come la moglie della vittima

Nella colluttazione ci sono state anche diversi ferite come la moglie della vittima, trasporta in evidente stato di shock nell’ospedale più vicino dove risulta essere ancora in osservazione.

Nello specifico le due barche coinvolte nell’incidente sarebbero state una a motore ed un’altra a vela. Attualmente le dinamiche sullo scontro sono ancora tutte da chiarire, l’unica informazione certa riguarda una delle due “vetture di mare” la quale era intenta ad attraccare al porto vicino.

Una delle due imbarcazioni stava provando ad attraccare prima di essere colpita

Sul posto, dunque, sono accorsi in aiuto i mezzi della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto, che ancora adesso sono impegnati nei soccorsi e nella ricostruzione dell’incidente.

Persino il nome della vittima al momento è ancora da stabilire, l’unica certezza, anche in questo caso, risiede nella nazionalità dell’uomo, il quale risulterebbe italiano. Inoltre, secondo la stampa locale, ad essere deceduto è stato il velista dopo essere stato sbalzato in acqua per l’urto e colpito dal motore dell’altra barca.

Dunque bisognerà attendere le analisi delle forze dell’ordine per scoprire con precisone cosa è accaduto nella tarda mattinata davanti alla marina di Portisco, da tutti considerata una delle più belle d’Italia ma che per un giorno si è trasformata teatro di una brutta pagina di cronaca.

Leggi anche —> Incidente sulla Nola-Villa Literno, camion in fiamme dopo lo schianto: un morto e un ferito