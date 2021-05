Incidente sulla Nola-Villa Literno, camion in fiamme dopo lo schianto: un morto...

L’impatto tra il furgone ed il camion è avvenuto sulla Statale 7 bis, tra le uscite di Frignano e Casal di Principe.

Traffico in panne e code chilometriche.

Incidente sulla Nola Villa Literno

Inferno di fuoco sulla Statale 7 bis, la Nola-Villa Literno, all’altezza dello svincolo tra Frignano e Casal di Principe, nel casertano.

Un camion ed un furgone si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento.

Il mezzo pesante, che trasporta gasolio, è andato in fiamme. Al momento si registrano una vittima ed un ferito grave.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa.

La circolazione è totalmente paralizzata e si sono formate colonne di auto, in coda ormai da ore.

Come riferisce anche Il Mattino, le condizioni dei soccorritori sono piuttosto difficili: si teme un’esplosione dopo l’incendio causato dall’impatto del camion con l’autocisterna.

Notizia in aggiornamento.