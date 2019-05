Le 7 cose che gli odori del corpo rivelano sulla tua salute

Gli odori del corpo possono essere un segno di qualcosa in più e non semplicemente legati al fatto che hai dimenticato il deodorante.

Se senti odore di pesce

Potresti avere una malattia metabolica chiamata trimetilaminuria.

Ciò significa che il corpo non è in grado di abbattere determinati composti presenti in alcuni alimenti ricchi di proteine; un odore di pesce viene rilasciato con il sudore, l’urina e il respiro dopo aver mangiato pesce, uova e verdure e legumi.

Se senti odore di cacca

Potresti essere estremamente stitico. Quando la digestione è gravemente compromessa, nell’intestino si producono sostanze maleodoranti che, alla fine, causano movimenti intestinali puzzolenti quando finalmente si va al bagno; questi stessi composti possono anche filtrare nel tuo sudore.

Se odori e sudi eccessivamente senza motivo

Potresti avere l’iperidrosi. Questa condizione causa sudorazione eccessiva e imprevedibile a prescindere se si faccia esercizio fisico o se si è sottoposti a temperature elevate.

Se avverti un odore pungente

Potresti soffrire di danni al fegato. Sebbene i sintomi più comuni di danno epatico siano problemi digestivi, nausea e marcatori interni come il metabolismo anormale dei grassi, possono anche essere presenti segni esterni come un odore pungente.

Se senti odore dopo una vampata di calore

Potresti essere incinta o in procinto di andare in menopausa. Entrambe causano cambiamenti ormonali che possono modificare la temperatura del tuo corpo, facendoti sentire caldo all’improvviso, innescando la tua naturale risposta di raffreddamento, ossia il sudore.

Se puzzi di uova marce

Potresti mangiare troppa carne rossa. Troppa carne (in particolare il rosso) e un’incapacità di digerirla bene può portare a un odore di zolfo, che puzza di uova marce, causato dagli amminoacidi contenuti dallo zolfo.

Se senti un odore delicato

Stai invecchiando. In uno studio del Monell Chemical Senses Center di Filadelfia, i volontari hanno pensato che l’odore corporeo di una persona anziana era meno sgradevole e meno intenso dei campioni di odore di una fascia di età più giovane.