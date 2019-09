Ocean Viking, 82 migranti sbarcati a Lampedusa: accordata la ridistribuzione con i Paesi Ue

I migranti della Ocean Viking sono sbarcati a Lampedusa e c’è un accordo sulla ridistribuzione in altri Paesi Ue. Ecco i dettagli

La Ocean Viking ha finalmente avuto il suo porto sicuro e gli 82 migranti sono sbarcati a Lampedusa come promesso. Ma dove andranno?

L’arrivo della Ong a Lampedusa

I migranti che sono stati salvati dallo staff della Ong, sono sbarcati a Lampedusa come precedentemente promesso. Un porto sicuro dopo alcuni giorni di navigazione e richiesta di aiuto, dopo aver salvato alcune persone in due step differenti.

La decisione presa è stata quella di non far entrare la nave in porto, ma di andare a prendere i migranti direttamente con le motovedette della Guardia Costiera al fine di rendere tutto più sicuro.

Luigi Di Maio ha gradito ed elogiato l’attività diplomatica del Premier Conte, sulla gestione di tutta al situazione:

“C’è stato un equivoco, noi abbiamo assegnato un porto solo perché l’europa ha aderito alla richiesta di prendere la maggior parte dei migranti”

Una precisazione da parte di Luigi Di Maio, come responsabile della Farnesina – mettendo in luce i nuovi meccanismi che si sono potuti attuare:

“grazie alla sapienza diplomatica di Giuseppe Conte”

Matteo Salvini dall’altra parte non concorda e lancia un tweet contro questa decisione:

“eccoli i porti aperti senza limiti”

Evidenziando che l’Italia tornerà presto ad essere un campo profughi per l’Europa.

La ridistribuzione dei migranti

La ridistribuzione è stata concordata con i vari Paesi dell’Unione Europea, decidendo che solo 24 su 82 resteranno in suolo italiano. Il resto dei migranti verrà mandato in Francia, Germania, Portogallo e Lussemburgo con una nota del sindaco di Lampedusa:

“siamo accoglienti ma non stupidi. la ong era più vicino a porto empedocle”

Nel mentre, nella notte, ci sono stati altri sbarchi di migranti arrivati su un barcone di soccorso. 21 persone sono state infatti intercettate dalla Guardia di Finanza, mentre si cercano altre persone segnalate sull’Isola disabitata di Lampione.