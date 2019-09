Ocean Viking, migranti verso Lampedusa: l’Italia assegna il porto per lo sbarco

Gli 82 migranti della Ocean Viking stanno arrivando a Lampedusa, dopo che l’Italia ha dato loro l’ok per lo sbarco. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda

La Ocean Viking ha finalmente un porto sicuro e sta per sbarcare in suolo italiano, proprio a Lampedusa.

La conferma dell’Italia per la Ocean Viking

Dopo giorni di attesa per le 82 persone salvate in due step differenti, oggi l’Italia ha dato la sua conferma per lo sbarco a Lampedusa. La valutazione che si deve fare in merito è se farla entrare direttamente al porto oppure effettuare un trasporto dalla Ong a terra da parte della Guardia Costiera con le motovedette.

Vista la sua dimensione si sta cercando un modo utile per portare la nave il più vicino possibile a Lampedusa e far sbarcare gli 82 migranti.

L’odissea della Ong con 82 migranti a bordo

Una decisione molto sofferta e presa dopo alcuni giorni di stallo in acqua. Una nota è arrivata direttamente da Palazzo Chigi, dove si chiedeva una soluzione sollecita e immediata per questa situazione annosa.

Nella giornata di ieri Francia e Germania hanno dato una conferma sul fatto di essere pronti a fare un accordo, prendendo il 25% ciasciuno dei migranti che sarebbero sbarcati in suolo italiano.

La nave in questi giorni è rimasta in acque internazionali, andando avanti e indietro restando a circa 30 miglia da Lampedusa in attesa di un porto sicuro italiano oppure maltese.

Questa mattina la conferma, dove 82 persone saranno accolte presso i centri di accoglienza in attesa di ripartizione con gli altri Paesi Europei.