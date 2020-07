Ocean Viking, 5 migranti minacciano il suicidio: “Situazione insostenibile”

Cinque migranti a bordo della Ocean Viking hanno minacciato il suicidio. A bordo la situazione resta piuttosto difficile.

La Ong Sos Mediterranee denuncia la presenza di migranti in stato di agitazione ed esasperazione.

La situazione sulla Ocean Viking

Continua a peggiorare la situazione a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria che da diversi giorni si trova bloccata in mare dopo aver soccorso 180 migranti nel Mediterraneo. Sta navigando nelle vicinanze di Lampedusa, ma né l’Italia né Malta al momento hanno offerto un porto sicuro di sbarco. Ieri due migranti si sono gettati in mare. “Cinque sopravvissuti a bordo hanno minacciato il suicidio. I naufraghi mostrano evidenti segnali di agitazione, depressione ed estrema esasperazione. Questa angoscia mentale è causata tanto dal loro calvario in Libia, quanto dalla situazioni attuale, che per molti è insopportabile. Hanno tutti bisogno di sbarcare in un posto sicuro adesso”, scrive la Ong Sos Mediterranee su Twitter.

In un comunicato gli attivisti denunciano di essere stati nuovamente lasciati in un limbo, senza alcuna indicazione riguardo un porto di sbarco. Ricordano poi di aver soccorso ben 180 persone nelle zone di ricerca e soccorso (Sar) appartenenti sia a Malta che all’Italia: a Roma e La Valletta sono state inviate richieste per l’individuazione di un porto sicuro, senza riceve alcuna risposta. Alcuni naufraghi hanno raccontato di aver passato ben cinque giorni in mare prima di essere soccorsi dalla Ocean Viking: questo significa che molti di loro sono in mare da oltre una settimana. “La situazione è insostenibile”, proseguono da Sos Mediterranee.