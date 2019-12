Ocean Viking, 159 migranti sbarcano a Taranto: “Pronta la ricollocazione”

La nave Ocean Viking approda a Taranto con i suoi 159 migranti che verranno successivamente ricollocati. Ecco dove

Ocean Viking è in arrivo a Taranto per far sbarcare i suoi 159 migranti che sono stati prelevati in due trance differenti. Una volta sbarcati si procederà alla ricollocazione.

Lo sbarco e la ricollocazione dei 159 migranti

La Ong ha a bordo 159 persone che sono state prelevate in due trance differenti, dalle acque del Meditterraneo mentre scappavano dalla Libia.

A bordo uomini, ma soprattutto bambini e donne incinte che sono stati recuperati da barconi in difficoltà e ora si vedono affrontare la attraversata con le condizioni avverse del tempo di questi giorni. Su Twitter l’altro giorno un appello al fine di poter avere al più presto la comunicazione di un porto sicuro, essendo la nave in balia di onde alte sino a 5 metri.

Per questo motivo il Viminale ha dato il via libera al fine che la Ong possa attraccare a Taranto, facendo sbarcare tutte le persone a bordo. Subito dopo le prime fasi di riconoscimento e soccorso verranno ricollocati in vari Paesi europei:

“la commissione europea ha attivato la procedura per la ridistribuzione in francia, germania e portogallo che hanno dato la loro disponibilità”

Come si legge anche da Il Fatto Quotidiano, la nota del Viminale sottolinea la grande collaborazione tra Paesi dell’Unione Europea per la ridistribuzione dei migranti salvati dalle Ong.

Nella giornata di ieri la nave si era avvicinata verso la costa italiana, per trovare riparo – pur sempre restando in acque internazionali. Nella notte di di domenica sono stati fatti scendere urgentemente una donna e il suo bambino per motivi sanitari: