Nutella FONDENTE in arrivo, bufala del web o novità della Ferrero?

Per settimane questo barattolo di Nutella molto più scuro di quello “classico” ha stuzzicato la curiosità di molti consumatori.

E’ da almeno un paio di settimane che sui social sta girando un’immagine che ritrae un vaso di Nutella dal colore scuro. Quest’ultimo, completamente diverso dalla sua versione classica, ha attirato la curiosità di diversi “fan” del prodotto.

Ad ingannare i consumatori la confezione dai toni scuri

I primi pensieri, anche grazie al colore che domina il vasetto, sono andati subito alla prima variante ufficiale di Nutella fondente. Sfortunatamente però non sembra sia questa l’ipotesi. La nuova confezione, infatti, si tratta sì di un nuovo prodotto, ma destinato ad altri mercati e non all’Italia.

Nonostante nessuna conferma ufficiale, infatti, diversi siti web avevano già dato per certo l’arrivo di questa nuova Nutella fondente. Un inganno, come predetto, reso possibile dall’estetica scelta per il prodotto.

Sfortunatamente la notizia sarebbe una bufala

Oltre al classico coperchio bianco, sostituito da uno scuro, anche i toni sull’etichetta sembravano decisamente più improntanti al dark chocolate. Per questo motivo molti hanno ipotizzato un lancio del prodotto sul mercato internazionale prima dell’arrivo in Italia.

Una strategia di marketing già adottata in passato dalla Ferrero con i Nutella Biscuits ed i Nutella B-Ready. Sfortunatamente però, come anticipato, la notizia è falsa ed il barattolo in questione sarebbe solamente una versione del prodotto più ricca di cacao.

Non solo, nello specifico a differenza della Nutella normale, che contiene il 7,4% di cacao, quest’ultima ne ha ben 15%, da qui il colore più scuro. Attualmente questa variante del prodotto di casa Ferrero sarebbe stata fatta solamente per i mercati esteri.

Nonostante il quantitativo di cacao utilizzato però, anche in questo caso siamo ben lontani da raggiungere un sapore deciso, quello ricercato dagli amanti del cioccolato fondente. Al momento, infine, non si hanno notizie di un possibile approdo del prodotto in Italia ne tantomeno di una commercializzazione di una Nutella fondente.