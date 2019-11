Chi è che non va pazzo per la Nutella? Da oggi per i veri appassionati della crema alle nocciole diventa anche un Hotel, ecco dove si trova

Ormai la Kinder ha rivoluzionato con la Nutella, la colazione italiana. La buonissima crema alle nocciole della Kinder è ormai un must have in tutte le case italiane e non. Il suo sapore intenso cattura chiunque e c”è chi addirittura non può farne a meno e per i veri patiti della Nutella è nato addirittura un hotel.

La crema della Kinder diventa un Hotel

La gustosissima crema di nocciole della Kinder oltre ad essere buonissima da oggi sembra diventare anche bella. Pare infatti che in California sia stato aperto il primo albergo al mondo in tema Nutella, per regalare a tutti un dolcissimo soggiorno nelle bellissime e sopratutto gustosissime stanze dell’albergo.

A dare la notizia è stata proprio la Ferrero su Twitter. L’alberto in tema Nutella più precisamente si troverebbe proprio nella Napa Valley e sarà purtroppo aperto solo per due giorni a due fortunatissimi e appassionati ospiti della crema di nocciole.

Nutella, ecco com’è presentato l’albergo

L’hotel della Nutella avrà infatti un ingresso a forma del classico barattolo di crema alle nocciole, mentre le camere,saranno decorate con cuscini e lenzuola a forma di cornetto e tappeti in stampa Nutella. La cucina invece non è da meno, pare infatti che sarà in pendant con il resto della stanza, ma la cosa straordinaria è che gli ospiti faranno colazione con Geoffrey Zakarian, celebrity chef di Food Network, Tanya Holland.

Come partecipare al concorso

Purtroppo l’apertura dell’Hotel però è prevista solo per 2 giorni,dal 10 al 12 Gennaio e solo per i residenti negli Stati Uniti. Ovviamente i fortunati dovranno dimostrare di essere veri appassionati della Nutella. Per fare “domanda” i concorrenti dovranno mandare un video durante mentre fanno colazione con Nutella entro l’8 Dicembre. A scegliere il vincitore saranno proprio i Ferrero, che regaleranno un esperienza dolcissima ai più fortunati.