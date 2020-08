Non lavare i capelli per una settimana potrebbe fare assolutamente BENE

Ti sei mai chiesto cosa succede se non si lavano i capelli per almeno 7 giorni? Cosa succede? Ci sono dei benefici? Scopriamo se non lavare i capelli per una settimana fa bene o male.

Di certo utilizzare prodotti aggressivi come lacche, spume, profumi per capelli, a lungo andare, può comportare danni irreparabili.

Parimenti se si utilizza il phon, le piastre e l’arricciacapelli ad altissima temperatura.

Di certo non lavare i capelli per una settimana comporta l’accumularsi del sebo sul cuoio capelluto, il quale potrebbe soffrire di rossori ed irritazioni per via del sebo che non viene rimosso attraverso lo shampoo.

I tuoi capelli potrebbero avere un cattivo odore o smettere di crescere.

I capelli intrappolano l’umidità, il che significa che i batteri accumulati sul cuoio capelluto non lavato possono iniziare a raccogliere un odore di muffa o acido dopo diversi giorni o una settimana.

Senza shampoo per una settimana, i capelli potrebbero subire una svolta totale

Molti di coloro che rinunciano al lavaggio con lo shampoo per una settimana descrivono di aver sperimentato una certa svolta.

Molti sottolineano che il non utilizzare lo shampoo comporta un passaggio dai capelli sporchi e viscidi ad una chioma più voluminosa.

“Certamente c’è del vero in questo, che se si asciuga eccessivamente la superficie della pelle con lo shampoo o con detergenti aggressivi, si produrrà più olio per cercare di compensare”,

sottolinea un’esperta dermatologa.

I sostenitori del non lavaggio dei capelli per almeno 7 giorni invocano tempi più semplici, quando i capelli degli antichi esistevano privi di sostanze chimiche o sapone.

Sebbene non esistano studi scientifici sull’argomento, le persone con capelli sottili, fini o meno grassi tendono ad avere un maggiore successo con il mancato lavaggio prolungato.

Lavaggi e shampoo frequenti sono probabilmente troppo dannosi per i capelli fini e fragili.

Le persone con i capelli più ricci possono cavarsela senza lavarsi con lo shampoo.

Come fai a sapere se non lavare fa bene per la tua cute e chioma? Se dopo tre o quattro giorni i capelli sembrano un po’ unti non utilizzare lo shampoo.

Se, invece, iniziano a formarsi squame pruriginose o arrossamenti, allora prendi lo shampoo.

