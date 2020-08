Capelli fini e senza volume: 6 consigli per renderli corposi e fantastici

Hai i capelli fini e con poco volume ma vorresti fossero molto più corposi? Ecco 6 consigli fantastici per renderli folti e splendenti.

I capelli fini sono solitamente sprovvisti di volume e corposità e fornirgliela non è affatto semplice, ma non è impossibile.

Bisogna sempre avere cura dei capelli qaulunque tipologia voi abbaite: fini, grossi, lisci o ricci.

Sia in inverno che in estate utilizzate sempre i prodotti giusti, poveri di siliconi e parabeni e non stressateli troppo con ferro e piastra: è questa la ricetta della salute per la vostra chioma.

I cappelli fini sono fantastici d’estate perché si asciugano subito anche senza l’uso del phon: 15 minuti al sole, o anche meno, e addio capelli bagnati.

In compenso però si sporcano molto velocemente, non tengono a lungo la piega e l’inverno si elettrizzano più facilmente.

Trattarli eccessivamente con piastra e phon sottoponendoli spesso a fonti di calore non è una buona idea: si rovineranno ancora più velocemente.

Come renderli più voluminosi e ariosi ottenendo un effetto più corposo in modo semplice e veloce?

Ecco 6 consigli per trattare i capelli fini e renderli corposi e voluminosi.

Capelli fini più voluminosi: 6 consigli pratici

Il capello fino è arduo da trattare, specialmente se si vuole ottenere un risultato volumizzante e pieno di vita.

Spesso vi sembra di avere pochi capelli, non preoccupatevi! Seguendo questi consigli sembrerà di aver cambiato chioma.

Non dovete ricorrere sempre alla piastra o al ferro per arricciarli, potete seguire questi 6 consigli e incorporarli alla vostra routine per dei capelli voluminosi e splendidi.

Otterrete un ottimo effetto finale senza correre il rischio di bruciarli o rovinarli.

I consigli per una chioma voluminosa se avete i capelli fini sono:

Non asciugateli all’aria, utilizzate il phon e soprattutto asciugateli a testa in giù. In questo modo le radici del capello saranno staccate dalla cute e il volume sarà raddoppiato. Usate shampoo e balsamo specifici per capelli fini e possibilmente naturali. I prodotti normali o troppo “grassi e nutrienti” hanno una texture eccessivamente pesante che li appesantisce rendendoli ancora più smunti e senza vita. Per la piega scegliete spray e lacca specifico per il vostro capello. Anche per la piega necessiterete di lacche adatte al vostro capello quindi non troppo pesanti. Evitate la spuma che li appesantisce eccessivamente distruggendo la piega o il riccio. Usate lo shampoo secco se i capelli sono già spenti e senza vita dopo poche ore dal lavaggio. Spruzzatelo sulla cute e massaggiatelo, otterrete capelli puliti e voluminosi! Attenzione a non usarne troppo o i residui si noteranno tra i capelli. Scegliete mousse e spray volumizzanti adatti al vostro capello che lo aiuteranno a essere corposo e lucente. Non utilizzate la maschera più di una volta a settimana e il balsamo solo ed esclusivamente sulle punte: essendo prodotti ricostituenti a base grassa rendono il capello fino pesante e poco voluminoso.

Cercate di farli mossi o ricci piuttosto che lisci: trecce, ricci, straccetti, onde, beach waves, a voi la scelta!

Senza dubbio in questo modo sembreranno di più a occhio nudo: voluminosi e vibranti faranno tutto un ‘altro effetto.