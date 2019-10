Noci di Macadamia riducono la fame, ma non solo: ecco i 5...

Perché le noci di macadamia sono ottime per la salute? Scopriamolo insieme.

Riducono il rischio di malattie cardiache

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, una persona su quattro muore per malattie cardiache negli Stati Uniti.

La ricerca ha dimostrato che mangiare noci di macadamia può ridurre significativamente i fattori di rischio legati all’insorgere di patologie legate al cuore.

Può prevenire il cancro

Le noci di macadamia contengono alcuni ingredienti per combattere il cancro: tocotrienoli e flavonoidi.

I tocotrienoli sono una forma unica di vitamina E che ha potenti capacità antitumorali, secondo la ricerca scientifica.

Inoltre, le noci di macadamia sono ricche di composti vegetali chiamati flavonoidi che possono aiutare a combattere il cancro distruggendo i radicali liberi dannosi nel tuo corpo.

Proteggere il cervello

Secondo uno studio, un integratore ricco di tocotrienolo ha protetto le cellule cerebrali dalla tossicità del glutammato, poiché il glutammato ha dimostrato di avere un ruolo nella malattia di Parkinson e nella malattia di Alzheimer.

Quindi, mentre il glutammato è prodotto naturalmente dal tuo corpo (ed è anche assorbito dalla tua dieta), mangiare noci di macadamia può aiutare a ridurre la probabilità di sviluppare malattie croniche come la malattia di Alzheimer.

Uno studio sui ratti ha scoperto che le noci di macadamia contengono acido oleico, un grasso monoinsaturo che può proteggere il cervello dallo stress ossidativo.

E questa è una buona cosa perché siamo tutti sottoposti a stress ossidativo ogni giorno. Dal sole, dalla nostra dieta e persino dall’aria che respiriamo. Lo stress ossidativo si verifica quando c’è uno squilibrio di antiossidanti e radicali liberi nel tuo corpo. Può danneggiare i tessuti e le cellule.

Ridurre il rischio di sindrome metabolica e diabete

La sindrome metabolica descrive un gruppo di condizioni che possono aumentare il rischio di diabete, ictus e malattie cardiache.

La sindrome metabolica comprende ipertensione, glicemia alta, bassi livelli di colesterolo HDL, alti trigliceridi e grasso addominale in eccesso.

Secondo l’American Heart Association (AHA), circa il 34% delle persone negli Stati Uniti soffre di sindrome metabolica [*].

La ricerca indica che gli acidi grassi monoinsaturi presenti nelle noci di macadamia possono aiutare a ridurre il rischio di sindrome metabolica. Quindi, in teoria, mangiare tali noci potrebbe aiutare una parte significativa della popolazione.

Aiutano a ridurre la fame

Le noci di macadamia sono ricche di fibre, proteine ​​e elevate quantità di grassi. Questi nutrienti svolgono un ruolo nel mantenerti pieno (perché mangiare grasso è legato alla riduzione dell’ormone della fame, la grelina.

Ciò significa che l’alto contenuto di grassi delle noci di macadamia può aiutare a evitare la fame meglio di uno spuntino di dimensioni simili.

Queste noci contengono anche proteine ​​e fibre che non aumentano i livelli di zucchero nel sangue in modo da evitare potenziali picchi di zucchero (e sbalzi d’umore) che potrebbero verificarsi se hai mangiato qualcosa carico di carboidrati.

Ora, sei pronto per aggiungere questo prodigioso alimento alla tua dieta?