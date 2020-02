Nina Moric e il malore in diretta, la verità della showgirl “Non ero drogata”

I fan di Nina Moric sono rimasti spiazzati dalla sua apparizione a Live-Non è la D’Urso, ecco cosa è successo davvero durante la diretta.

Si sono fatte mille illazioni sullo stato psicofisico di Nina Moric durante l’ultima puntata di Live- Non è la D’Urso ma ora la diretta interessata ha deciso di spiegare cosa è accaduto davvero durante la macchina della verità.

Le accuse reciproche tra Favoloso e Nina Moric

Dopo settimane di accuse e colpi di scena la vicenda partita dalla presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso il fidanzato, ex a questo punto, di Nina Moric, non sembra essere arrivata alla fine.

Il 35enne partenopeo e la modella croata infatti sono sempre più ai ferri corti con accuse di diffamazione da una parte e di violenze dall’altra, sia sui social che in tv che con denunce in tribunale.

La vicenda data l’attenzione mediatica che solleva, a molti ricorda il caso Mark Caltagirone con Pamela Prati dello scorso anno.

La macchina della verità a Live, cosa è accaduto?

A Live-Non è la D’Urso è andata dunque in scena l’ultima puntata della storia di accuse reciproche tra Luigi Mario Favoloso, accompagnato in studio dal padre e dalla madre.

Proprio la mamma di Luigi Mario ha mostrato di essere a suo agio sotto i riflettori improvvisando addirittura una sfilata con il suo completo tailleur bicolor.

Ciò che ha fatto di più parlare i social però è stata la performance di Nina alla macchina della verità.

Non tanto per il risultato che è stato indicato dall’esperto forense Enzo Denti come praticamente tutto vero, ma per l’atteggiamento della showgirl.

I telespettatori hanno notato un atteggiamento strano della bella croata arrivando ad ipotizzare che fosse drogata o che stesse male psicologicamente.

Anche la conduttrice Barbara D’Urso ad un certo punto ha interrotto la serie di domande per chiederle se si sentisse male e già in studio la modella ha risposto di essere solo stanca.

Nelle scorse ore Nina e tornata a parlare dell’accaduto, forse per chiarire una volta per tutte e in un post Instagram ha spiegato cosa fosse davvero accaduto:

“Drogata, malata di mente, ubriaca. mi avete detto che ho ingannato la macchina della verità”

La Moric infatti spiega che non sarebbe stato possibile ingannare la macchina e nemmeno essere drogata o ubriaca senza che o medici che erano presenti per controllare il suo battito cardiaco se ne accorgessero.

“Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori”

La Moric dunque ribadisce la sua voglia di arrivare al più presto alla fine di questa dolorosa vicenda.